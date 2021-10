100 deportistas del Distrito de Tres Arroyos, se encuentran clasificados para participar en las distintas disciplinas de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses que se disputará en la ciudad de Mar del Plata.

La misma se desarrollará entre el 5 y 9 de noviembre en “La Feliz” y las disciplinas que se disputarán son las siguientes:

HOCKEY - Sub 18 Femenino.-

BEACH VOLEY - Universitario Masculino.-

ATLETISMO MASCULINO - Sub 14, Sub 16, Sub 18 (Pista y Campo)

ATLETISMO FEMENINO - Sub 14, Sub 16, Sub 18 (Pista y Campo)

BÁSQUET 3*3 - Sub 16 Masculino - Sub 18 Masculino - Universitario Femenino.-

AJEDREZ - Universitario Femenino

NATACIÒN - Sub 14, Sub 16, Sub 18, Universitario Femenino y Masculino (en diversas pruebas).-

GOLF - Sub18 Masculino