Nahiara Borszcz, a quien sus padres llaman May, tiene 14 años y desde 2021 vive con neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética rara que le provoca tumores dolorosos en distintas partes del cuerpo. Su caso conmovió a su entorno y, gracias a la lucha incansable de sus padres, empieza a ser conocido por más personas que hoy pueden ayudarla a cambiar su historia.

En diálogo con Vía País, Micaela Barrionuevo, mamá de May, contó el difícil momento que atraviesa su hija y detalló la campaña solidaria que impulsan para costear su operación.

La historia de May

Desde hace más de un año, May vive con un dolor constante debido a tres tumores alojados sobre un nervio abdominal. Probó con un tratamiento oncológico oral, pero no dio resultados: los tumores no se redujeron y el dolor se intensificó. “Su vida hoy es de la pieza a la cocina, del sillón a la cama. No puede ir al colegio ni hacer actividades”, cuenta su mamá.

Desde hace más de un año, May vive con un dolor constante debido a tres tumores alojados sobre un nervio abdominal.

Después de varias consultas médicas, los especialistas decidieron que la mejor opción es operarla para extraer los tumores, hacer 10 sesiones de radioterapia y luego continuar durante un año con una medicación que inhibe la reaparición de los tumores.

La operación debe hacerse en Mendoza, donde un equipo especializado en nervios periféricos puede realizar la cirugía. May y su mamá viajarán el 30 de junio para iniciar los estudios prequirúrgicos. Pero para concretar todo este tratamiento necesitan recaudar alrededor de $42 millones de pesos, de los cuales ya consiguieron más de $10 millones. Ahora les faltan unos $30 millones más para cubrir la operación, la radioterapia y al menos los primeros meses de medicación.

Para lograrlo, su familia puso en marcha una campaña solidaria. En mayo realizaron dos rifas: una de un Smart TV, un celular y herramientas, y otra más grande donde sortearán su propio auto, un Fiat Palio. También están vendiendo una moto y todo tipo de productos caseros para seguir sumando.

Las donaciones pueden hacerse a través del alias todopormay del Banco Provincia (a nombre de Barrionuevo Micaela), por Cuenta DNI con el DNI 37.030.558, o mediante el link de Mercado Pago que está disponible en su Instagram @todopormay. En ese perfil también publican las novedades sobre la salud de May y todas las iniciativas para reunir fondos.

“Queremos que deje de sufrir. Si logramos cubrir la operación, la radioterapia y los primeros dos meses de tratamiento, su calidad de vida puede mejorar muchísimo”, explica su mamá, que no baja los brazos y agradece cada ayuda que reciben.