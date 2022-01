Los ojos del mundo tecnológico se centran en Perú, desde donde citan a Mark Zukerberg por la demanda de un ciudadano porque le cerraron su cuenta de Facebook.

Quien realizó la demanda es el abogado Juan Carlos Mejía Seminario, quien no solo señala que Facebook le ocasionó “daños y perjuicios” sino que pide el pago de 300 mil dólares de reparación civil.

El abogado peruano pide una indemnización a Facebook por haber cerrado su cuenta 30 días.

La cita será virtual y tiene como fecha el próximo 17 de junio de este año a las 9:50 a.m. Ya hay un link en Google Mets para la reunión, donde se espera que Zukerberg se conecte diez minutos antes.

Por qué le cerraron la cuenta de Facebook al ciudadano peruano

Según aseguró el mismo demandante, Facebook vulneró sus derechos al eliminar la cuenta por compartir una publicación del medio de comunicación Semana en donde supuestamente se revela que Luc Montagnier, Premio Nobel, considera que la COVID-19 fue creado en un laboratorio.

Ellos no pueden violentar mis derechos. Facebook es una plataforma pública porque contrata conmigo un servicio. Ahora no puedes publicar lo que quieres, yo le he interpuesto esta demanda por violentar mis derechos por 30 días. Mi demanda está dirigida a ellos, a su dirección electrónica de ellos en Estados Unidos y ya el Poder Judicial se encargará de notificarlos”, sentenció.