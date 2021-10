No es un buen año para Mark Zuckerberg en cuanto a la mala reputación que está recibiendo la red social que él creo. Después de que una mujer que trabajó en la empresa haya filtrara informes internos aparecieron los “Facebook papers”, que aseguran que Facebook antepone su crecimiento antes que los beneficios, al bienestar y la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, a los únicos problemas que le escapa es a los económicos. La empresa de Zuckerberg no tiene dificultades en esta materia, debido a que informó más de 9.000 millones de dólares en ganancias.

Distintos medios norteamericanos comenzaron a dar a conocer que la empresa conocía del daño potencial que impulsaban sus plataformas. The Washington Post, The New York Times, Wired y The Wall Street Journal se hicieron eco de estas informaciones que comenzaron con la filtración que realizó Frances Haugen de los estudios internos de la compañía.

La denuncia contra Facebook y su defensa

Frances Haugen no sólo realizó la filtración a los medios de comunicación, sino que también envió los informes al gobierno de los Estados Unidos. A partir de ello, el senador Richard Blumenthal difundió un comunicado donde señaló que “estos documentos condenatorios subrayan que los líderes de Facebook ignoraron crónicamente las alarmas internas graves, eligiendo anteponer las ganancias a las personas” y solicitó renovar la presión para regular las distintas plataformas propiedad de Zuckerberg.

“Facebook no ha estado dispuesto a aceptar que se sacrifiquen incluso pequeñas cantidades de ganancias por la seguridad, y eso no es aceptable”, denunció Haugen ante los legisladores.

Por otro lado, en los informes difundidos por los medios de comunicación norteamericanos, señalaron a Zuckerberg como culpable de que la plataforma se doblegue ante los censuradores estatales en Vietnam, que permita que el discurso de odio se incremente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y que conoce que su algoritmo impulsa la polarización tóxica. Por su parte, Facebook afirmó que estos documentos son publicaciones selectivas de algunos de sus muchos estudios internos y que tienen por objetivo poner a la plataforma “bajo una luz oscura e inexacta”.

Sin embargo, The Washington Post publicó que Zuckerberg había firmado en persona una iniciativa del gobierno autoritario de Vietnam para limitar la difusión de las llamadas publicaciones “antiestatales”, mientras que “Politico”, que ya había calificado los documentos filtrados como “un tesoro para la lucha antimonopolio de Washington”, reveló una serie de conversaciones internas entre los empleados.

Las ganancias aumentaron pero Facebook pierde usuarios jóvenes

Pese a los problemas que enfrenta Zuckerberg, en cuanto a lo económico no tuvo problemas, más bien todo lo contrario. Las ganancias trimestrales, según anunciaron desde la empresa, aumentaron por más de 9.000 millones de dólares, con un incremento del 17% y un rango de usuarios que se incrementó en 2.910 millones.

En cuanto a los usuarios, el sitio The Verge afirma que la compañía buscaría mostrar su ambición de ser algo más que un sitio de redes sociales. “Los usuarios adolescentes de la aplicación de Facebook en Estados Unidos habían disminuido en un 13% desde 2019 y se proyectaba que caerían un 45% en los próximos dos años, lo que provocó una disminución general en los usuarios diarios en el mercado publicitario más lucrativo de la compañía”, señalaron mientras que desde Facebook se negaron a confirmar o no.

Qué dice Mark Zuckerberg

Facebook se defendió de todas las publicaciones que realizaron los medios de comunicación e insistieron en un comunicado que “la premisa de todas estas historias es falsa”, porque, aunque Facebook sea un negocio que trata de lograr beneficios, la idea de que lo hacen a costa de la seguridad o el bienestar de las personas “es una mala interpretación”.