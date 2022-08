Tras idas y vueltas, IOMA respondió: el joven de Tandil que necesitaba un trasplante de córnea fue operado

En esta oportunidad, Tandil recibió una buena noticia: Agustín, el joven de 17 años que necesitaba un trasplante de córnea urgente fue escuchado por IOMA, su obra social, y fue operado de uno de sus ojos, y ahora espera por la segunda operación. “Ahora vuelve a soñar con su futuro”, contó, emocionada, Cecilia, la mamá del joven.

La presión y la exposición en redes sociales logró un buen resultado en Tandil. Es que la situación del tandilense de 17 años que padece de una dura enfermedad en sus ojos puso en jaque su vista: los profesionales le habían indicado que si no era operado de urgencia y recibía un trasplante de córneas, perdería la visión.

Luego de no escuchar sus pedidos, y de que Cecilia, la mamá del niño de Tandil de 17 años, debiera salir a vender comida casera para poder pagar la operación de su hijo, IOMA respondió. Ahora está en la ciudad de Buenos Aires en donde recibió la primera operación, y ahora espera la segunda.

“Agustín fue operado el martes 17 del primer ojo, para salvar sus propias córneas. Gracias en nombre de mi hijo, que vuelve a soñar con su futuro”, reconoció Cecilia a Vía Tandil, tras la publicación de la nota en la que relataba el duro momento de su hijo.

Agustín, el caso del joven que necesita el trasplante de córneas

La historia de Agustín y su mamá, Cecilia Soplan, conmueve a todo Tandil. Es que su hijo, que actualmente está en quinto año de la escuela secundaria, podría perder la vista: tras tener problemas para leer durante las clases, un médico le confirmó que necesita urgentemente un trasplante de córnea para no quedar ciego.

“Lamentablemente sus corneas ya estaban muy deformadas. El médico lo derivó a Mar del Plata para solicitar una cirugía de crosslinking de córneas”, sintetizó Cecilia a Vía Tandil. Los problemas comenzaron cuando IOMA desoyó los pedidos de ella para autorizar la práctica.

El pasado 9 de agosto, en Tandil, la mamá contó a Vía Tandil: “Se realizó dos veces los estudios y yo los llevé a autorizar a IOMA, aunque lo desmienten y según ellos no hay nada registrado. Luego de ser atendido en La Plata, determinan que la obra social se haría cargo de la cirugía pero no de los profesionales: 85 mil pesos era el costo de cada cirugía y es dinero q no tengo, ya que para mi el trasladarme se me dificultaba”, relató entre lágrimas la madre de Agustín.

Por otra parte, ante la indignación y la angustia de la familia, confesó que Agustín hasta pensó por momentos en quitarse la vida. “Mi hijo tuvo un intento contra su vida porque no quiere ser una carga y sentirse limitado a todo”, aseguró la mamá del joven de Tandil que necesita urgentemente de la cirugía que le permita mantener su vista.