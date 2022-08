Luego de que la primicia de Vía Tandil se volviera viral en redes sociales, IOMA se comunicó con la familia de Tandil que pide ayuda para el joven que necesita urgentemente por un trasplante de córnea para no quedar ciego. Su obra social no quería pagarlo y tras la insistencia, se contactó para revisar su situación.

En las últimas horas, Cecilia, la mamá de Agustín, el joven de 17 años que pide urgentemente un trasplante de córnea para no quedar ciego, confirmó a este medio que tras la repercusión del pedido de ayuda que se viralizó en redes sociales, desde IOMA se contactaron con la familia de Tandil.

“Me causa dolor, tristeza y desesperación el alto precio para que mi hijo recupere su vista, tengo miedo de tener que decirle que no podremos hacerlo”, aseguró la madre del menor de 17 años, que actualmente está en quinto año de la secundario.

“Se realizó dos veces los estudios y yo los llevé a autorizar a IOMA, aunque lo desmienten y según ellos no hay nada registrado. Luego de ser atendido en La Plata, determinan que la obra social se haría cargo de la cirugía pero no de los profesionales: 85 mil pesos era el costo de cada cirugía y es dinero q no tengo, ya que para mi el trasladarme se me dificultaba”, relató entre lágrimas la madre de Agustín.

Por otra parte, ante la indignación y la angustia de la familia, confesó que Agustín hasta pensó por momentos en quitarse la vida. “Mi hijo tuvo un intento contra su vida porque no quiere ser una carga y sentirse limitado a todo”, aseguró la mamá del joven de Tandil que necesita urgentemente de la cirugía que le permita mantener su vista.