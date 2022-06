Tandil y la situación sobre el transporte público en la ciudad suma un nuevo análisis. Es que además de que durante el 2022 se debatirá el nuevo pliego que ordenará el funcionamiento de las seis líneas de colectivos, se añadió un relevamiento a cargo de un partido político que halló irregularidades en los trayectos.

Desde el partido político Acción Tandilense, a cargo de Gonzalo Santamarina, detallaron que desde el sitio web del Sistema Único de Movilidad Ordenada (SUMO) hay deficiencia en la muestra de todas las paradas de colectivos en la ciudad.

Informe a cargo de Acción Tandilense. Foto: Acción Tandilense

Pero eso no es todo. Es que en Tandil, según el informe a cargo del espacio político, remarca que hay deficiencias a nivel macro en el transporte urbano y público de colectivos. En la ciudad advierten que, además de no conectar algunos barrios periféricos de la comuna, el 56% de las paradas no tienen cartel indicativo y el 75% de las paradas no disponen de garitas o refugios.

“Nuestra intención como fuerza política local es visibilizar estas cuestiones y acercar posibles soluciones o líneas de acción, con el objetivo final de que Tandil pueda contar con un servicio público de mejor calidad, para nuestros ciudadanos y para quienes nos visitan”, dijo Santamarina, referente de Acción Tandilense.