Ternium avanza en la construcción de parque eólico en Olavarría

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comunicó la solicitud de acceso a la red eléctrica mayorista por parte de la empresa Ternium de un nuevo parque eólico en la localidad bonaerense de Olavarría, con potencia de 100,8 megavatios y que contará con una inversión de US$ 160 millones.

Lo hizo a través de la Resolución Sintetizada 473/2023, publicada en el Boletín Oficial. El Parque Eólico Vientos Olavarría fue desarrollado por la empresa homónima, propiedad de la firma Ternium, que tramitó la solicitud de Acceso y Ampliación del Sistema de Transporte Existente a la empresa de distribución troncal bonaerense Transba.

En el caso de estas solicitudes, el ENRE las da a conocer y otorga un plazo de diez días administrativos para que se puedan recibir objeciones por quienes consideran que la nueva infraestructura lo pueda perjudicar de alguna forma. En el caso de que existan presentaciones comunes o se presente un proyecto alternativo, el ENRE convoca a una audiencia pública para permitir a la empresa solicitante contestarlas.

Además del parque eólico, Vientos de Olavarría solicitó un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para construir una nueva estación transformadora en el predio para conectar el parque eólico con la línea de alta tensión que conecta Olavarría con Henderson, a veinte kilómetros al sudeste de la ruta nacional Nº 226.

La misma contará con una playa de 132 kilovatios con dos campos de salida de línea al punto de seccionamiento, y un campo de transformación, bajo jurisdicción de Transba. Según consta en el estudio de impacto ambiental presentado por la firma, el parque eólico contará con 24 aerogeneradores de última generación de 4,2 megavatios cada uno ubicados en un predio de 1.517 hectáreas.

El emprendimiento aportará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), alrededor de 459.155 megavatios por hora al año, energía suficiente para abastecer alrededor de 230.000 viviendas básicas, aportando así a la diversificación de la matriz energética nacional.

Asimismo, evitará la emisión de 242.128 toneladas de dióxido de carbón por año que produciría la misma generación, pero a través de usinas térmicas. La firma Vientos de Olavarría fue adquirida en su totalidad a fines del año pasado por Ternium, propiedad del Grupo Techint.

Se prevé que la construcción del parque “que contará con una inversión de US$ 160 millones- iniciará a mediados de este año para finalizarse en el segundo semestre de 2024″. El proyecto permitirá reemplazar con energía renovable aproximadamente el 65% de la energía que Ternium adquiere de terceros en el SADI, indicó la empresa en un comunicado.

“Aumentar la participación de las energías renovables en nuestro consumo total de energía es una parte importante de nuestro plan de descarbonización para respaldar una operación sostenible y una economía baja en carbono”, expresó Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

La adquisición del proyecto por parte de la firma se enmarca en el plan de descarbonización que anunció en 2021, y que tiene el objetivo a mediano plazo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para 2030.