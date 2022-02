Juan Martín Del Potro enfrentará el martes 8 de enero a partir de las 20 horas a Federico Delbonis en un cruce de la ronda inicial entre tenistas argentinos que acapara toda la atracción de la segunda jornada del Argentina Open.

El nacido en Tandil, Del Potro, que regresará al circuito luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha, jugará ante el azuleño Delbonis el martes a las 20 horas y con televisación de la señal TyC Sports, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Juan Martín Del Potro vuelve a las canchas.

Con dos torneos confirmados, y una incógnita sobre qué será de la carrera de “La Torre de Tandil”, el azuleño Federico Delbonis, rival este martes de Del Potro en la ronda inicial del Argentina Open, habló sobre cómo vive los obstáculos físicos que tiene su amigo en el final de su carrera tenística.

“Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No esperaba su mensaje, no quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato”, expresó “Delbo”, uno de los mejores amigos del tandilense en el circuito.