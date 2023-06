Elecciones 2023 en Tandil: Rogelio Iparraguirre confirmó su candidatura a intendente

El actual diputado nacional Rogelio Iparraguirre ha anunciado su candidatura a intendente por el Frente de Todos. Con una destacada trayectoria en el ámbito legislativo, Iparraguirre busca ahora llevar su experiencia y propuestas al gobierno local, con el objetivo de impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

El tandilense Rogelio Iparraguirre, miembro del Frente de Todos, se ha desempeñado como diputado nacional durante los últimos años. Su experiencia en el ámbito legislativo le ha brindado una sólida base para abordar los desafíos que enfrenta la ciudad de Tandil.

“Ustedes saben que hace años que me preparo y trabajo incansablemente por Tandil, que jamás he mezquinado esfuerzos a la hora de gestionar obras y soluciones para nuestros vecinos por encima de cualquier diferencia o bandería política, poniendo por delante los intereses del conjunto de los tandilenses. Pero con eso no ha alcanzado”, enfatizó a través de un video el candidato por el Frente de Todos.

A su vez, disparó: “Tandil necesita hoy un gobierno local ágil, eficiente y que entienda la magnitud de los cambios y transformaciones que afronta nuestra ciudad. Por eso he tomado esta decisión”.

La candidatura de Rogelio Iparraguirre como intendente de Tandil por el Frente de Todos representa una opción sólida y con experiencia para liderar los destinos de la ciudad. Con propuestas centradas en la participación ciudadana, el desarrollo económico, la mejora de la infraestructura y la promoción de la educación y la cultura, Iparraguirre busca generar un impacto positivo en la comunidad y mejorar la calidad de vida de los tandilenses.