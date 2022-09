Todo lo que pasó hasta ahora en “House of the dragon” y lo que vendrá: episodio por episodio

House of the Dragon cuenta la historia de los orígenes de la Casa Targaryen y los sucesos ocurridos unos 200 años antes de los míticos acontecimientos de Game of Thrones.

Su estreno se configuró como el más importante de la historia de HBO, superando la segunda temporada de Euphoria y llegando a tener 10 millones de visualizaciones tan solo en Estados Unidos.

House of the Dragon disponible en el catálogo de HBO. Foto: HBO

Cada domingo a las 22 hs la plataforma de streaming suma un nuevo episodio a esta gran historia, es por ello que, a continuación te contamos todo lo ocurrido hasta su quinto capítulo y un adelanto del sexto.

Episodio 1: “Los herederos del dragón”

En el primer episodio, escrito por Ryan Condal y dirigido por Miguel Sapochnik, empieza con la elección de Viserys Targaryen como el heredero al trono por la muerte de su tío Jaehaerys. Después de diez años de su reinado, Viserys celebra el nacimiento de su segundo hijo, esta vez un varón, quien está destinado a reinar en el Trono de Hierro. Pero no todo sale según lo planeado, lo cual lo obliga a decidir quién será el heredero entre su hermano Daemon y su primogénita Rhaenyra; dos personas totalmente distintas, pero con un único objetivo en mente: gobernar los Siete Reinos.

Episodio 1 de House of the Dragon. Foto: HBO

Episodio 2: “El príncipe canalla”

El segundo episodio, escrito por Ryan Condal y bajo la dirección de Greg Yaitanes, empieza a develar el deterioro físico de Viserys Targaryen y planteando la idea de volver a casarse para reforzar su poder y linaje, sin embargo, las aspirantes para acompañarlo en el trono no son exactamente las mujeres con las características ideales, pero si con el poder suficiente para reinar. Por otro lado, Daemon hará lo necesario para llegar a gobernar, al punto de robarse un huevo de dragón para provocar a su hermano y ejercer presión para convertirse en el único heredero al trono por encima de su sobrina Rhaenyra.

Episodio 2 de House of the Dragon. Foto: HBO

Episodio 3: “El segundo de su nombre”

El tiempo ha pasado y en el tercer episodio escrito por Gabe Fonseca y Ryan Condal, con la dirección de Greg Yaitanes, el peso de la corona cada vez se hace más evidente. Después de contraer matrimonio, Viserys junto a su nueva esposa, engendran un varón legítimo al trono, lo cual afecta directamente los intereses de la princesa Rhaenyra. Ante esta situación, la princesa empieza a cuestionarse la posibilidad de un matrimonio que valide sus aspiraciones al poder. Mientras tanto, Daemon emprende una lucha sanguinaria junto a la Serpiente de Mar, líder de la Casa Velaryon, para seguir demostrando al reino y a su familia que es un gran guerrero digno de suceder el trono.

Episodio 3 de House of the Dragon. Foto: HBO

Episodio 4: “El rey del mar estrecho”

Ira Parker fue el encargado de escribir el cuarto episodio, dirigido por Clare Kliner, en el que Daemon llega a Westeros luego de vencer a las amenazas en su travesía, es proclamado como ‘’El Rey del Mar Estrecho’', logrando agradecimientos por parte de Viserys y mejorando su relación, por el momento. Por su parte, mientras Rhaenyra está pensando en quién sería la mejor opción para casarse, Daemon invita a la princesa a una excursión nocturna por los callejones de la ciudad, generando una tensión más entre ellos dos.

Episodio 4 House of the Dragon. Foto: HBO

Episodio 5: “Iluminamos el camino”

Escrito por Charmaine DeGraté y dirigido por Claire Kilner, el episodio cinco prepara el escenario para una posible guerra por la lucha del trono. Rhaenyra acepta casarse con Laenor Velaryony deja de contar con el apoyo de Alicent y Ser Criston, dos soportes importantes para ella en su reinado futuro. Mientras la boda real de la princesa Rhaenyra se celebra, la salud del Rey Viserys se deteriora cada vez más.

Episodio 5 de House of the Dragon. Foto: HBO

Episodio 6: Adelanto

Se retratará la esencia de Westeros que todos conocimos: la ambición por obtener el poder que te da el preciado Trono.