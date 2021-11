Disney Plus lanzó el 12 de noviembre en su plataforma la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y ahora no tendrás que pagar una suscripción con Acceso Premium para ver el film en la plataforma. La compañía anunció hace unos meses que las cintas de Marvel Studios estarán disponibles una vez que hayan pasado semanas en las salas de cine.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” es una de las últimas películas de Marvel Studios. El film cuenta la historia de Shang-Chi, un chico que tiene el desafío de enfrentar el pasado que había olvidado y aprender a dominar estos elementos mágicos con sus técnicas de artes marciales.

El padre de Shang-Chi, Wenwu, es el principal de ‘Los diez anillos’, organización criminal de múltiples objetivos. Sin embargo, el protagonista enfrentará los deseos descabellados de Wenwu, quien no ha podido superar la muerte de su esposa.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. (Disney Plus)

¿Cómo es el personaje y sus poderes?

Shang Chi es un personaje con poderes y más aun si tiene los anillos sobre sus muñecas. Pero también, tiene otras capacidades que adquirió con el correr del tiempo.

Sin embargo, no hubo un accidente o magia para que el personaje tenga habilidades de lucha debido a que lleva a cuestas una larga y complicada historia familiar con que debe pelear. Además, es un superhéroe que disfruta de la vida corriente.

Poster de Shang-Chi.

El film es dirigido por Daniel Cretton y se puede ver que Shang-Chi es un humano, profundo y sensillo. Shang-Chi es uno de los superhéroes menos conocidos en el Universo de Marvel.

Creado por Steve Englehart y Jim Starlin en los años 70, el personaje iba a ser una suerte de adaptación de ‘Kung Fu’, la mítica serie de TV protagonizada por David Carradine.

Aunque, al no adquirir la licencia, Marvel Comics se apropió de los derechos del villano Fu Manchu y decidió crear a Shang-Chi como su hijo, que luchará contra el malvado legado de su padre. En su momento, el director de la película, Destin Daniel Cretton detalló como fue el proceso de creación del personaje e hizo referencia los estereotipos asiáticos.

“No queremos contribuir a ninguno de esos estereotipos asiáticos que hemos visto tanto en el cine como en la cultura popular. Esperamos poder mostrar diferentes visiones tanto de asiáticos-americanos, como de chinos-americanos”, expresó.

Reparto

El reparto de “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” tiene como principal actor a Simu Liu, quien tendrá el papel de Shang-Chi. Después, estará acompañado por Tony Leung, mítico actor de origen chino, que interpretará a ‘El Mandarín’ y por último Awkwafina como Katy, una valet de hotel y amiga cercana de Shang-Chi que no conoce su pasado pero con el correr de la película serán muy unidos.