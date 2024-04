Drake Bell fue el rostro de Nickelodeon entre finales y comienzos de los 2000. Sus canciones pegadizas, buena apariencia y habilidades como actor en series como “Drake y Josh” o “The Amanda Bynes Show” hicieron que su nombre se hiciera cada vez más conocido en Hollywood.

Drake Bell, actor y músico estadounidense que actualmente vive en México. Foto: Arquitectural Digest México y Latinoamerica

Sin embargo, a los 30 años comenzó su declive y las razones se revelaron con el nuevo documental de Investigation Discovery “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. Este interés por lo expuesto se evidenció en las estadísticas de Google Trends, una herramienta que permite ver los términos de búsquedas más populares.

Ahora bien, en los últimos 30 días hubo un gran pico de búsquedas. Todo ocurrió el 21 de marzo, cuando se dio a conocer la participación de Drake Bell en el documental de “Quiet On Set”, donde explicó los abusos durante su temporada en Nickelodeon.

Se dispararon las búsquedas sobre Drake Bell luego de que revelara el oscuro secreto de Nickelodeon Foto: Captura Google Trends

En ese mismo período, el cantante debió respaldar a Josh Peck, su compañero de reparto en la serie “Drake y Josh”, por no haber brindado declaraciones sobre lo sucedido en público. Desde este punto, Bell le aclaró a sus fans que transmitir lo sucedido había sido muy difícil y que el actor si se ha contactado con él.

“He visto muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y en algunas de sus publicaciones y solo quiero que sepáis que esto es realmente, ya sabéis... procesar esto y pasar por esto es realmente emotivo y muy difícil. Así que no todo se hace público... Sólo quiero que sepáis que él se ha acercado a mí”, destacó el actor desde su cuenta de TikTok.

Tras pasar un poco los días, las búsquedas comenzaron a bajar, pero se mantuvieron luego de que el 23 de marzo, Drake Bell reaccionara a la respuesta de Nickelodeon ante su declaración en el documental.

“Me parecen bastante vacías sus respuestas, porque todavía muestran nuestros programas. Y tengo que pagar mi propia terapia”, sentenció el actor en el podcast “The Sarah Fraser Show”. Con el paso del tiempo las búsquedas han bajado, pero el interés continúa. Se espera vuelva a aumentar cuando se conozcan nuevos detalles sobre la situación en el canal para chicos.

Respecto al interés por zona, hay una mayor cantidad de búsquedas sobre Bell en Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese parámetro le siguen Jujuy, Chubut, Formosa y Río Negro.

Las búsquedas de Drake Bell en Google

Como puede destacarse en Google Trends, el nombre de Drake Bell se ha relacionado con todo su pasado con Nickelodeon. En este sentido, se destaca el nombre de su abusador Brian Peck, antiguo productor del canal, Dan Schneider, el creador de “Drake y Josh” y otros programas; “Drake y Josh” , su serie en Nick y Quiet On Set, el documental de ID donde participó.

Tópicos y búsquedas relacionadas con Drake Bell. Foto: Google T

¿Qué googlearon los argentinos sobre Drake Bell?

Brian Peck

Brian Peck es un entrenador de diálogo, productor y director estadounidense. Fue la persona que abusó de Drake Bell mientras el trabajaba para el programa de “The Amanda Bynes Show”.

Brian Peck, el productor que abusó de Drake Bell durante sus priemros años en Nickelodeon. Foto: Mag El

Fue arrestado en agosto de 2003 por conducta lasciva con un menor y en 2004 fue declarado culpable de dos cargos y sentenciado a cumplir 16 meses de prisión.

Drake josh

“Drake y Josh” fue una serie de comedia creada por Dan Schneider desde 2004 hasta 2007. La serie planteaba la historia de dos hermanastros, Drake Parker y Josh Nichols, y sus aventuras con su familia.

Esta trama fue el primer papel protagónico de Drake Bell en Nickelodeon desde el programa con Bynes. En el mismo tuvo una relación de amistad con Josh Peck, que ha tenido sus bajos en su adultez.

Drake Bell y Josh Peck, protagonistas de la serie "Drake y Josh". Foto: JustWatch

Quiet on Set

“Quiet on Set” es un documental de cinco episodios de Investigation Discovery. El mismo aborda el detrás de escena de las series Nickelodeon desde fines de los 90 hasta principios de los 2000.

"Quiet on Set" el documenta que expresa los abusos y maltratos vividos por los niños actores en Nickelodeon. Foto: TodoNoticias

Drake Bell participó en el episodio tres denominado “The Darkest Secret” (El oscuro secreto). En el mismo, expone su experiencia en el canal, donde fue abusado por parte de un productor cuando era menor de edad.