Drake Bell apareció en las redes sociales para aclarar por qué se había declarado culpable en una causa de abuso sexual contra una menor de 15 años.

En su cuenta de Instagram, el actor empezó diciendo que el juicio empezó hace tres años y que finalmente el estado de Ohio pudo comprobar que las acusaciones eran falsas. Por otro lado, también aclaró que nunca se radicó en México y tampoco pasó la noche en una celda, como especularon algunos medios.

“La mayoría de las noticias que han escuchado recientemente son completamente falsas y erróneas. Siento que se merecen y les debo una explicación”, explicó el protagonista de Drake & Josh.

“El estado de Ohio ha probado que las afirmaciones son falsas. Si estas afirmaciones fueran remotamente ciertas, mi situación sería muy diferente. No estaría aquí en casa con mi esposa y mi hijo”, comentó.

Sin embargo, dijo que “no soy perfecto y cometo errores” teniendo en cuenta que la conversación con la menor existió, aunque el cantante no sabía cuál era su edad.

“Esta persona siguió viniendo a los shows y pagando por los meet and greets, mientras yo no sabía que era la misma persona con la que me estaba comunicando en línea y de eso me declaro culpable“, contó.

A su vez, explicó que “no hubo imágenes sexuales y nada físico entre esa persona y yo”.

“Cuando me presentaron un acuerdo de culpabilidad, debido a los mensajes, sentí que esta era la mejor manera de terminar con esto rápidamente”, reveló sobre haberse declarado culpable.

Dijo que lo hizo “para que todos los involucrados pudieran seguir adelante” y de esa manera “volver a hacer lo que amo, y eso es hacer música para ustedes”, finalizó el artista.

Drake & Josh, su gran éxito

Drake Bell actualmente se dedica a la música, a pesar de ser actor. Su principal éxito fue la serie Drake & Josh, que protagonizó junto a Josh Peck.

Los personajes homónimos a los actores vivieron grandes aventuras entre 2004 y 2008 en la pantalla de Nickelodeon y hasta hace no mucho en Netflix. Ganaron 13 premios en los Kids Choice Awards del canal naranja en distintos países del mundo.

Una generación entera se crió viéndolos por las tardes y noches en sus aventuras y batallas contra Meghan (Miranda Cosgrove), quien les hacía bromas muy pesadas.

Si bien Bell protagonizó otras series y películas, lo cierto es que su papel en este audiovisual de tres temporadas es sin duda su faceta más conocida.