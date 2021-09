Los dichos de Ivana Nadal suelen convertirse en tendencia en las redes sociales. Es que la modelo cuenta con un gran número de seguidores en sus redes y se encuentra muy activa especialmente en Instagram, donde surgió una polémica hace más de un mes relacionada con su fuente de ingresos.

La influencer realizó una actividad de preguntas y respuestas en la aplicación de la camarita, donde uno de sus 2.6 millones de seguidores le consultó: “¿De qué vivís?”.

“Vivo del amor, vivo del aire que respiro, vivo del sol que sale todos los días, vivo de estar agradecida, vivo de ser consiente de la abundancia que soy”, aseguró la modelo en ese entonces.

Sin embargo, Nadal quiso blanquear su verdadera fuente de ingresos en las últimas horas y así poder dejar atrás aquella polémica.

“Para los que siguen con la duda: ‘¿De qué carajo vive Ivana?’. Bueno, la verdad es que no lo contestaba puntualmente porque me parecía obvio”, expresó en su descargo en Instagram, donde aclaró: “Trabajo con mis redes sociales”.

“Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad; antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo; en este caso sería yo”.

Ivana Nadal desde sus vacaciones en Tulum.

“Ahora, como existe el tema de Instagram, es mucho más fácil vincular un producto a una persona o a un personaje, entonces directamente nos contactan a nosotros. Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad y otras veces se da dinero”, aseguró.

“Si no quieren mi bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando”, concluyó.