Premios Oscar 2023: quién fue la primera ganadora a Mejor Actriz.

1935: Claudette Colbert - It Happened One Night

1963: Anne Bancroft - The Miracle Worker

1967: Elizabeth Taylor - Who’s Afraid of Virginia Wolf?

1968: Katharine Hepburn - Guess Who’s coming to dinner

1975: Ellen Burstyn - Alicia ya no vive aqui

1976: Louise Fletcher - One Flew Over Cuckoo’s Nest

1982: Katharine Hepburn - On Golden Pond

1986: Geraldine Page - The Trip to Bountiful

1987: Marlee Matlin - Children of a Lesser God

1989: Jodie Foster - The Accused

1992: Jodie Foster - The Silence of the Lambs