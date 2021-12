“La Era del Hielo” fue unas de las películas más exitosas de Pixar en el 2002 y uno de los personajes que llamó siempre la atención fue la ardilla que robaba bellotas y que, con sus dientes, generaba una avalancha de nieve. Este fue el puntapié inicial para que la historia de los mamuts, tigres de sable, hienas, comadrejas y lobos. Ahora, los seguidores de la historia tienen una buena noticia: una nueva película llegará a Disney+.

La historia de los animales seguirá en movimiento y ahora le toca el turno a la comadreja que le falta un ojo, Buck. La nueva producción se llama La era del hielo: las aventuras de Buck (Ice Age: Adventures of Buck Wild).

Las aventuras de Bucks.

El animal contará con la voz de Simon Pegg. El film tendrá la realización a cargo de Bardel Entertainment, ya que Blue Sky tomó la decisión de no ser parte del proyecto. El director de la película será John C. Donkin. La película estará disponible en Disney+ aunque aún no conoce la fecha exacta del estreno.

De qué trata “La era del hielo: las aventuras de Buck”

Vale recordar que Buck empezó a ser conocida en la tercera parte de la saga de “La era del Hielo”. Lo que se sabe de la historia hasta el momento es que Crash (con la voz de Seann William Scott) y Eddie (con la voz de Josh Peck), dos zarigüeyas, arribarán sin querer al extraño Mundo Perdido.

Allí van a cruzarse con el querido Buck y comenzarán unas aventuras increíbles para poder salvar al planeta de los dinosaurios depredadores.