El nuevo capítulo en la millonaria batalla legal entre Robert De Niro y su ex asistente por maltrato

En el año 2019, Graham Chase Robinson presentó una demanda multimillonaria contra el legendario actor Robert De Niro, de quien era su asistente personal. La misma lo acusó de acoso sexual y laboral, asegurando que la había tratado de manera inapropiada durante su tiempo trabajando en la empresa Canal Productions, propiedad de aquel.

La demanda alegaba que Robinson había sido sometida a comentarios inapropiados y conducta abusiva por parte del actor, lo que resultó en su despido. En un primer momento, el actor negó las acusaciones y calificó la demanda de “venganza”.

Graham Chase Robinson y Robert De Niro Foto: web

De Niro afirmó que Robinson había sido despedida por mala conducta laboral y mal uso de los fondos de la empresa, como mirar Netflix durante su jornada de trabajo, usar las tarjetas de crédito de la empresa sin permiso para gastos personales y robar millones de millas de viajero.

Además, el actor italoamericano presentó una contrademanda por daños y perjuicios, alegando que su ex asistente personal había difamado su nombre y provocado daño a su reputación. Es de esta forma que, en el 2021, Robinson respondió pidiendo ante la corte una suma de 12 millones de dólares, cifra que constituye el doble de la que pidió el actor.

Un nuevo capítulo en la batalla legal

En las últimas horas se dio a conocer que Robert De Niro acudió al tribunal federal de Nueva York y, en una acalorada discusión con el abogado de Robinson, admitió haberla insultado: “Sí, está bien, la reprendí”, declaró el actor estadounidense.

Robert De Niro y Graham Chase Robinson. Foto: web

De Niro se responsabilizó de haberla llamado “petulante”, “insolente” y “mocosa malcriada” en una oportunidad en la que, según él, ella no lo despertó para ir a una importante reunión. De todas formas, el actor aseguró que nunca le gritó, sino que, elevó su voz: “Yo no grito. ¿Quieren discutir eso? Eso es algo que no hago”, concluyó.