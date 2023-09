De Euphoria a ser la nueva chica de los Rolling Stones: quién es Sydney Sweeney

Los Rolling Stones acaban de estrenar su nuevo sencillo “Angry”, en cuyo videoclip se nos presenta a una joven cantando y bailando mientras pasea en auto por las calles de Los Ángeles. La mujer en cuestión no es nadie menos que Sydney Sweeney.

La actriz es popularmente conocida por su papel de “Cassie” en Euphoria, la exitosa serie de HBO Max que está en medio de las filmaciones de su tercera temporada, cuyo retraso es producto de la huelga de guionistas y actores en Hollywood.

Su personaje no solo se volvió fundamental dentro de la producción protagonizada por Zendaya, sino que, se ha convertido en una de las estrellas de las redes sociales, especialmente con diferentes memes que fácilmente se pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter (X).

Sydney Sweeney como "Cassie" de Euphoria. Foto: HBO

Todo lo que tenés que saber sobre Sydney Sweeney

Sydney Sweeney nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, barrio de Washington. Con tan solo 25 años ha trabajado en alrededor de 50 producciones, una cantidad exorbitante producto de que está dentro de la industria desde la edad de 12.

Sydney Sweeney Foto: web

Si bien cuenta con papeles en míticas series como Criminal Minds, Grey´s anatomy y Pretty Little Liars, su primer protagónico fue en Everything Sucks!, producción a cargo de Netflix donde interpretó a “Emaline Addario”. Luego, en el 2018 interpretó a “Eden Spencer” en The Handmaid’s Tale, serie aclamada por la crítica.

Sydney Sweeney Foto: web

Asimismo, cabe mencionar que trabajó con el gran Quentin Tarantino en su película del año 2019, Once upon a time in Hollywood. Ese mismo año, consiguió su papel en Euphoria, el cual terminaría de elevarla hacia la fama.

En lo que refiere a su vida personal, desde el 2018 está en pareja con Jonathan Davino, empresario hotelero de 37 años, con quien en el 2022 anunció su compromiso.

Sydney Sweeney junto a Jonathan Davino, su pareja. Foto: web

Además, cuenta con un perfil en Instagram, @sydney_sweeney, donde tiene casi 16 millones de seguidores, con quienes comparte desde producciones de fotos hasta momentos de su día a día, tanto afuera como dentro de los sets de rodaje.