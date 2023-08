Murió Angus Cloud, “Fezco” de Euphoria: cuál fue la causa de su muerte

Las redes sociales y los portales de noticias se inundaron de la triste noticia de la muerte de Angus Cloud, actor conocido por su papel de “Fezco” en el éxito de HBO, Euphoria.

Fue la madre del actor de 25 años quien alertó a la Policía de Oakland que su hijo se encontraba sin signos vitales en su casa de California, según averiguó el medio estadounidense TMZ.

Falleció Angus Cloud, el actor estadounidense que interpreta a “Fezco” en Euphoria la serie éxito de HBO y HBO Max. Foto: web

“Con el corazón apesadumbrado tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, notificó la familia de Cloud en un comunicado.

Falleció Angus Cloud, el actor estadounidense que interpreta a “Fezco” en Euphoria la serie éxito de HBO y HBO Max. Foto: Richard Shotwell

Angus Cloud había saltado a la fama mundial tras interpretar a “Fezco” en Euphoria, un joven “dealer” cuyo trabajo lo llevó a abandonar la escuela. Además, participó de otras producciones como The line y North Hollywood, y protagonizó videoclips como Mamiii de Becky G y Karol G, All Three de Noah Cyrus y Cigarettes de Juice WRLD.

¿Cómo murió Angus Cloud?

Desde hace tiempo Angus libraba una batalla por su salud mental. La semana previa a su muerte, enterró a su padre en Irlanda lo que terminó por agravar su depresión. El actor fue víctima de suicidio, aparentemente por sobredosis, aunque ello todavía se está analizando.

“La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está reunido con su padre, quien era su mejor amigo”, explicó la familia del actor.

Falleció Angus Cloud, el actor estadounidense que interpreta a “Fezco” en Euphoria la serie éxito de HBO y HBO Max.

“Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto en silencio. Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida”, finalizó el comunicado.

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no dude en llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 y en la web.