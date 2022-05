Sin duda ser parte de club de “Las chicas Disney” les da a las actrices un plus en el mundo de la actuación para una gran reputación, pero para ello hay que mantenerlo con talento y eso fue lo que sucedió con la joven Zendaya.

Y ese es sin duda el camino que está armando Zendaya Coleman, la pequeña que con apenas 13 años consiguió su primer protagónico en Shake It Up, una serie de Disney Channel que se emitió del 2010 hasta el 2013.

Después de ello, la joven californiana se avocó a la música donde lanzó su primer sencillo Swag It Out y unos meses después Watch Me, que entró en el ranking de los más escuchados de Bilboard, y hasta lanzó su primer disco.

Zendaya en los Premios Oscar 2022. (AP)

Pero su destino iba a estar ligado a la actuación, y se ha convertido en su corta edad en tendencia con sus conciencias sociales y ambientales.

Cómo fue armando su carrera actoral

Luego de incursionar en el mundo de la música, Zendaya supo deslumbrar con su talento en 2016 cuando hizo su debut cinematográfico interpretando a Michelle “MJ” Jones, en el universo de Marvel para el film Spider-Man: Homecoming.

Y si bien siguió trabajando en la actuación con papeles en el que no dejó de brilla, su momento más épico fue cuando en 2019 la modelo protagonizó la serie dramática de HBO, Euphoria, una adaptación de la serie israelí, donde interpretó a una adolescente de 17 años, drogadicta en proceso de rehabilitación.

"Euphoria", la serie que anunció su segunda temporada (Captura de pantalla).

En la serie, acompañada de un grupo de jóvenes de la misma edad, enfrentan los dudas de las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Allí, la cantante formó parte de la banda sonora principal de la serie con el cantautor británico Labrinth.

Zendaya, en la faceta de modelo y activista

En 2018, fue contratada como embajadora de la marca Tommy Hilfeger y, al mismo tiempo, diseñó las colecciones cápsula Tommy x Zendaya.

Dicho espacio lo aprovechó para desplegar su faceta de activista: hizo diseños inspirados en “mujeres fuertes e icónicas de la década del ‘70″, explicó en aquella oportunidad para “celebrara la diversidad y la inclusión”.

Zendaya Foto: Instagr

Además, despertó suspiro con su presencia en los desfiles de la Semana de la Moda de París y la de Nueva York donde aprovechó la atención del mundo para “educar a los ignorantes”, como suele decir.