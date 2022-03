Zendaya es embajadora de la marca de diseño Valentino la cual, en el marco de la Semana de la Moda en París, presentó su Valentino Pink PP Collection dónde, la actriz y modelo se destacó como su figura luciendo un look a pura tendencia.

El color rosa protagonista en todas sus gamas

A lo largo de la temporada primavera-verano 2022, las más prestigiadas revistas del mundo de la moda y, los mejores diseñadores tomaron como protagonista de sus colecciones al color rosa en todas sus gamas. Teniendo en cuenta ello, la firma de diseño Valentino presentó su línea monocromática con Zendaya como modelo principal.

El look de Zendaya en el desfile Total Pink de Valentino en París. Foto: Instagram/Valenti

En el look de Zendaya podemos observar un traje pantalón con flores, siendo los detalles animal y florales parte de colecciones de marcas como Dior. En cuanto a su maquillaje, observamos un delineado foxy eyes y un labial en tonalidad nudé con lip gloss.

Zendaya junto a Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. Foto: Vianney Le Caer

“Podemos mencionar los vestidos fucsias de Molly Goddard o los conjuntos en rosa muy claro, de Sandy Liang. Sin embargo, la tónica también pasa por conjugar varias saturaciones de rosa: es lo que hace Carolina Herrera en majestuosos vestidos con cola” sostenía un artículo de la revista Vogue España referido a las tendencias de esta temporada con el color rosa como protagonista.

El look de Zendaya en el desfile Total Pink de Valentino en París. Foto: Instagram/Valentin

Por otra parte, en el segundo look Total Pink de Zendaya la podemos ver lucir un blazer oversize que oscila entre ser un vestido el cual, está acompañado de un pantalón corte recto y que termina por crear un look que es tendencia no solo por su color fucsia sino que, durante esta temporada ese estilo de outfit es uno de los protagonistas y se lo pudo ver en los conjuntos street style de Louis Vuitton, por ejemplo.

“Este es un recurso muy, pero que muy popular entre el street style desde hace años: crea un estilismo efectista en cuestión de segundos y, además, permite descontextualizar vestidos que, en otro momento quedarían relegados al plano de las ocasiones (muy) especiales” sostenía la revista Vogue.