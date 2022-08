Hace unos días se conocieron las cifras multimillonarias que cobran algunos actores y actrices de Hollywood, sin embargo parece que la diferencia salarial entre las figuras consagradas y las jóvenes promesas es abismal.

Sydney Sweeney, la actriz que interpreta a Cassie en Euphoria, se quejó de los sueldos y aseguró que para poder vivir en Los Ángeles tiene que recurrir a otros negocios además de la actuación.

Sydney Sweeney en la MET Gala Foto: Instagram

“Ya no pagan como antes”, sostuvo la recién nominada a los Premios Emmy 2022. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz habló de sus comienzos y de las dificultades financieras que atraviesan a los artistas.

Sydney Sweeney cobró enorme popularidad gracias a su interpretación de Cassie en Euphoria. Sin embargo, su carrera profesional aún es cuesta arriba en varios sentidos. “Quiero tener una familia. Siempre quise ser una madre joven y me preocupa cómo esta industria estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos y las mira de otra manera. Si el día de mañana decido tener hijos, no sé si podré mantenerlos” reflexionó en el reportaje.

Sydney Sweeney Foto: Euphoria

Gracias a la fama obtenida con la serie de HBO, Sweeney consiguió otras participaciones en series y películas. Pero, aún así, lo que gana no le alcanza para tener el nivel de vida de una estrella que vive en Los Ángeles.

“Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no puedo porque tengo ingresos para cubrir eso. No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda” aseguró.

Sydney Sweeney reveló cuáles son los gastos de una estrella de Hollywood

En la entrevista, la actriz contó que sus gastos fijos se reparten en diferentes áreas: “Tengo que darle el 5% a mi abogado, el 10% a mis agentes, el 3% o algo así a mi gerente de negocios. Tengo que pagarle a mi publicista todos los meses, y eso es más de mi hipoteca”

Además hizo referencia a los altos costos de peluquería, maquillaje y estilismo para mantener su look y seguir consiguiendo trabajos. “Si solo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos porque tengo que hacerlo”, explicó acerca de sus otras opciones, como publicidades para distintas marcas.

Debido a sus diferentes trabajos, Sweeney pudo comprar una casa pero confesó que llegó al límite de sus fondos. “No podía creer que pudiera comprar una casa. Quiero poder quedarme allí”, concluyó.