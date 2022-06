Tras dos años de pandemia, la afamada revista Time realizó la presentación de su clásica publicación “TIME 100″, en la que repasa la lista de las 100 personas más influyentes de 2022. El encuentro tuvo lugar este jueves en el Lincoln Center de Nueva York y reunió a grandes celebridades.

Zendaya marca tendencia sus looks.

Una de las que no pasó inadvertida en la ocasión fue la actriz Zendaya, quien nuevamente se destacó por un estilo glamoroso. En esta oportunidad, lució un vestido de tonos azul, verde y turquesa, realizado en seda y terciopelo y con un escote pico. Lo curioso es que se trató de un diseño de más de 20 años.

“Mi más sincero agradecimiento al legendario Bob Mackie por autorizarnos a Law Roach y a mí el acceso a sus archivos. Me probé este maravilloso diseño de alta costura de la temporada otoño 1998 hace unos años y nunca se fue de nuestros sueños. Afortunada de haberlo podido llevar en una noche tan especial como esta de Time”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video del impactante look.

Cómo fue la carrera de Zendaya

Zendaya Coleman comenzó su carrera actoral con apenas 13 años, cuando consiguió su primer protagónico en Shake It Up, una serie de Disney Channel que se emitió del 2010 hasta el 2013.

Luego, estuvo abocada a la música, cuando lanzó su primer sencillo Swag It Out y unos meses después Watch Me, que entró en el ranking de los más escuchados de Bilboard, y hasta lanzó su primer disco.

En 2016, deslumbró con su debut cinematográfico interpretando a Michelle “MJ” Jones, en el universo de Marvel para el film Spider-Man: Homecoming. A ese le seguirían otros importantes papeles, pero la serie dramática de HBO, Euphoria, en la que interpreta a una adolescente de 17 años drogadicta en proceso de rehabilitación, le ha dado un destacado lugar en el mundo artístico.