Hunter Schafer es una de las actrices más reconocidas y respetadas de la nueva generación de Hollywood. Saltó a la fama gracias a su papel protagónico en Euphoria, la aclamada serie de HBO, encabezada por Zendaya.

Desde entonces, Hunter Schafer se ha convertido en una de las grandes figuras de la televisión estadounidense. Además, es considerada todo un ícono y referente dentro de la comunidad trans.

Hunter Schafer en la fiesta de los Oscar de la Feria de Vanity de 2023 después de la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia, en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Interpretativas en Beverly Hills, California, EE.

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz ha salido a hablar sobre una dura situación que le tocó vivir a raíz de las medidas del gobierno de Donald Trump contra la comunidad LGBT+.

La reacción de Hunter Schafer al recibir su pasaporte con género masculino

Hunter Schafer decidió grabar un video en el que reveló su reacción al recibir su nuevo pasaporte con el cambio de género. La documentación ahora indica su sexo como masculino en lugar de femenino, tal como lo había advertido Donald Trump como parte de sus nuevas medidas de gobierno.

“No hago este post para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo”, expresó la actriz.

El duro descargo de Hunter Schafer, la actriz trans de Euphoria, contra Trump tras recibir su nuevo pasaporte con género masculino: “Está sucediendo”

A continuación contó cuál fue su primera reacción. “Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder”, dijo respecto de la medida de Trump contra las minorías.

Aunque luego expresó: “Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca […] Yo paso, y aún así sucedió“.

Hunter Schafer, posando para "GQ". (GQ/ Bryce Anderson)

“Nadie, no importa cuán rico o blanco o bonito o lo que sea, está excluido”, continuó en su contundente descargo. “No me importa una mierda que pongan una ‘M’ en mi pasaporte”, expresó en referencia a la letra que indica el sexo masculino. “Realmente no cambia nada sobre mí o mi condición de trans, sin embargo, hace la vida un poco más difícil”, sostuvo.

Por último, explicó las consecuencias que podría traerle esta medida de gobierno. “Estoy bastante segura de que va a venir junto con tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza […] mucho más a menudo de lo que me gustaría o es realmente necesario. Y pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que esto les podría estar sucediendo", sentenció.