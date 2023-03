Hunter Schafer, la actriz de “Euphoria”, demostró que es posible taparse solamente con una pluma

Las red carpet siempre dan de qué hablar y la del domingo, en la previa de los premios Oscar no ha sido la excepción. Al contrario, tanto la alfombra roja como los discursos sobre el escenario han resultado fascinantes. Y cuando ya parecía que nada podía sorprender, Hunter Schafer, la actriz de “Euphoria”, apareció vestida con un look minimalista al extremo.

La actriz, que interpreta a Jules en “Euphoria” ha hecho gala de su físico espectacular con un audaz diseño de Ludovic De Saint Sernin para Ann Demeulemeester. LLevó una falda blanca de satén y sólo una pluma a modo de top.

La blonda ha sido admirada por todos y se llevó el premio a la más original y audaz de la noche de los Oscar. Hunter Schafer no fue así a la entrega de premios sino a la gala after party que cada año organiza Vanity Fair.

Hunter Schafer vestida sólo con una pluma en la after party de los Oscar Foto: instagram.com//ludovicdesaintsernin

Para complementar su look, Hunter Schafer llevó un estilismo relajado, con su melena ondulada cayendo sobre su espalda y un make up que destacaba su mirada, imprimiendo cierto espíritu mitológico al look.

De quién es el audaz diseño que lució

Esta no es la primera vez que alguien luce el conjunto de dos piezas con el que Hunter Schafer deslumbró a Hollywood y al mundo. Hace apenas unas semanas una modelo lo lució en la pasarela de Ann Demeulemeester durante la Semana de la Moda de París.

