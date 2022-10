Lollapalooza 2023: quién es Dominic Fike, el actor de “Euphoria” que se presenta en el festival.

“Euphoria” se estrenó en 2019 con el protagónico de Zendaya y ya tiene dos temporadas en su haber. En febrero de este año se lanzaron los primeros capítulos de la serie en HBO y HBO Max y fue un éxito total.

En la segunda entrega, Rue, el personaje que encarna Zendaya conoce en la Nochevieja a Elliot, un nuevo amigo. El personaje es protagonizado por Dominic Fike, un músico que hizo su debut como actor y llamó la atención entre los espectadores, que generó una curiosidad sobre la historia detrás del artista.

Zendaya y Dominic en Euphoria. Foto: HBO

Quién es Dominic Fike

Dominic Fike nació en Naples, Florida, Estados Unidos y desde muy pequeño se interesó por la música. Con tan tolo 10 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó publicando sus primeras canciones en SoundCloud.

Dominic Fike y Zendaya. Foto: Twitter

Con solo 21 años lanzó su primer EP: “Don´t Forget About Me, Demos”. El contenido lo grabó desde su casa ya que tenía que cumplir con arresto domiciliario tras agredir a un policía. Con su primer proyecto, el éxito no tardó en llegar y llamó la atención de diferentes discográficas con fusión de rap, electro-pop y rock.

Dominic era cantante antes de debutar como actor. Foto: Ryan Parsons

Quien ganó la batalla fue Columbia Records y comenzó a representarlo. Sin embargo, después violó el arresto domiciliario y tuvo que cumplir una temporada en la cárcel. Pero esto no fue impedimento para que siga trabajando en su carrera musical y lanzó “3 Nights”, un sencillo que fue un éxito.

Ya para 2019, Dominic comenzó a trabajar en su primer álbum de estudio que lanzó en julio de 2020. “What Could Possibly Go Wrong” incluye 14 canciones con el acompañamiento de la guitarra. En su carrera tuvo grandes colaboraciones y trabajó en “Die For You” para el álbum de Justin Bieber “Justice”.

Qué tan popular es la música de Dominic Fike

Fike tiene en su perfil de Spotify más de 10.5 millones de oyentes mensuales y en el top cinco de sus canciones más escuchadas están: “3 Nights”, “Babydoll”, “Phone Numbers”, “Why” y “Elliot´s Song”.

Dominic Fike tiene más de 10 millones de oyentes en Spotify. Foto: Archivo

Su tema con más reproducciones en la aplicación de música supera las 768 millones y es “3 Nights”.