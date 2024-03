¿Adiós Euphoria? Por qué la tercera temporada de la serie fue postergada

Euphoria mantiene un final inconcluso. La polémica serie de Sam Levinson pasó por sumos rumores de cancelación luego que World of Reel (un blog famoso de cine) revelara que se había suspendido el rodaje. Sin embargo, HBO aclaró lo sucedido y confirmó el retraso de la tercera temporada.

De acuerdo con Variety, un portavoz de HBO lanzó un comunicado donde destacó el futuro de Euphoria. En sus dichos, entablaron que Sam Levinson estaba comprometido en hacer la siguiente parte de la historia. No obstante, decidieron que los actores de la serie aprovecharan nuevas oportunidades laborales.

Sydney Sweeney como "Cassie" de Euphoria. Foto: HBO

“HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco en demanda busque otras oportunidades”, destacó el comunicado de HBO sobre la nueva temporada de la serie.

Con este pequeño escrito, no se dio a conocer cuándo sería el comienzo del rodaje de la tercera temporada. Por tanto, el enfoque estaría en que los guionistas sigan escribiendo la trama.

Sydney Sweeney Foto: Euphoria

Ahora bien, el motivo principal por el cual la serie se retrasó fue por el éxito que alcanzaron los protagonistas de Euphoria durante dos años. Entre los mismos se destaca Zendaya (quién forma parte de la saga Dune), Sydney Sweeney (Anything But You), Jacob Elordi (Priscilla y Saltburn) , entre otros.

De qué se trata Euphoria

Euphoria es una serie que abordaría el contexto actual de los adolescentes. El protagonista que maneja el hilo conductor es Rue (protagonizado por Zendaya), un adolescente que está entre un hilo respecto a su adicción a las drogas.

Lejos de buscar una mirada cliché de la adolescencia, Euphoria busca reflejar las oscuridades y luces de una generación influenciada por miles de factores.

Su historia está acompañada por la trama de diferentes personajes. Entre ellos se encuentra Cassie Howard (Sydney Sweeney) , Nate Jacobs (Jacob Elordi), Maddie Perez (Alexa Demie), entre otros.

Dicho esto, la serie ha gozado de suma popularidad, al punto de haber sido la serie más vista en HBO durante su segunda temporada. No obstante, la misma también ha sido criticada por su contenido gráfico y presentar un contexto negativo de la adolescencia.

Algunos del reparto en el capítulo de Halloween.

“Mantiene mucha de las claves de la primera pero se pierde en sus propios exceso”, “Un delicado drama adolescente que indaga en la personalidad de sus protagonistas más allá del plano superficial”, destacaron algunos críticos sobre la última temporada de la serie.

Euphoria tiene dos temporadas y cada una cuenta con ocho capítulos (un total de 16 episodios). Estpa disponible en MAX.