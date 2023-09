Las nuevas temporadas de Euphoria y The Last of Us llegarían muy pronto

La huelga de Hollywood implicó el paro de las producciones de todos los estudios y productoras, incluyendo a los más importantes como Warner Bros., Paramount, Disney y DreamWorks, entre muchos otros.

Es en este sentido que, los comienzos de rodaje y los estrenos de series y películas se pospusieron de manera indefinida, pero, ahora con el posible fin del strike dado el acuerdo tentativo al que llegaron los guionistas, aunque los actores siguen luchando, la situación cambiaría.

ARCHIVO - Manifestantes con letreros fuera del estudio de Paramount Pictures en Los Angeles, el 21 de septiembre de 2023. Se alcanzó un acuerdo tentativo para terminar la huelga de guionistas de Hollywood el 24 de septiembre de 2023 después de casi cinco meses. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Foto: Jae C. Hong

Sin ir más lejos, HBO confirmó que su máxima prioridad tras el final de la huelga será las nuevas temporadas de Euphoria y The Last of Us, dos de sus series más exitosas. “Las prioridades parecen ser cosas que estaban prácticamente en luz verde pero que se pararon a causa de la huelga”, comunicó Variety.

¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios de Euphoria y The Last of Us?

Todo indica que los nuevos episodios de Euphoria, serie protagonizada por Zendaya bajo la dirección de Sam Levinson, y la segunda temporada de The Last of Us, serie inspirada en el famoso juego de Naughty Dog, llegarían a principios del 2024, sin embargo, podrían llegar a adelantarse para fines de este 2023.

Euphoria

En definitiva, la compañía de streaming buscará apurar lo más posible el estreno de ambas producciones, a diferencia de productos como House of the Dragon y The White Lotus que tardarán un poco más para aterrizar nuevamente en el catálogo.

The Last of Us Foto: Google

Esto se debe a que tanto los nuevos episodios de Euphoria como los de The Last of Us ya eran prioridad antes del comienzo de la huelga, por lo que ello no hizo más que intensificarse luego de los largos meses de pausa. Sin embargo, aún no hay nada definido, ya que, los guionistas pueden llegar a dar marcha atrás con el acuerdo durante su votación.