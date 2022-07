Margot Robbie es una de las actrices más codiciadas de Hollywood. La australiana de 32 años ahora protagonizará la nueva película de Barbie basada en la icónica muñeca de Mattel y en las últimas horas se reveló que con el sueldo que percibe por dicho filme se convirtió en la nueva actriz mejor paga de Hollywood.

Robbie está cobrando 12,5 millones de dólares por protagonizar el papel principal de la película de la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig, al mismo tiempo que Ryan Gosling, que coprotagoniza en el papel de Ken en la película, recibirá la misma suma, 12,5 millones de dólares.

Otros actores de altos ingresos que todavía están por encima del impresionante salario de Robbie incluyen leyendas de la pantalla como Denzel Washington (The Equalizer 3), que recibió 20 millones de dólares, Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), con 30 millones de dólares y Tom Cruise, que se clasifica como el actor mejor pago con 100 millones de dólares para Top Gun: Maverick.

(Web)

Cotinua la brecha salarial de género en Hollywood

La clasificación muestra que las estrellas masculinas reciben todavía, a pesar de varios reclamos, mayor paga que las actrices.

En cuanto a las compañeras de Robbie, la estrella de”Stranger Things” Millie Bobby Brown, ganó 10 millones de dólares por la nueva película de Netflix, Enola Homes 2.

También están en la lista Jamie Lee Curtis (Halloween Ends) con 3,5 millones de dólares y Anya-Taylor Joy (Furiosa) recibiendo 1,8 millones de dólares .Anteriormente, Robbie había recibido 10 millones de dólares por su película independiente de Harley Quinn de 2020 “Birds of Prey”.

A medida que se conocen detalles de la película, la primera con actores reales sobre la popular muñeca, se esta generando una tendencia en el mundo de la moda.

La tendencia bautizada “Barbiecore” está ganando velocidad rápidamente con estrellas como Lizzo y Kim Kardashian, vistiéndose con looks totalmente rosados.