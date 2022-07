Si de estrellas hollywoodenses hablamos, Lisa Kudrow no puede faltar. La actriz conocida a nivel mundial por interpretar a Phoebe Buffay en la icónica serie de los ‘90 Friends, se posiciona como una de las favoritas a pesar del paso de los años y las generaciones.

Actualmente la actriz se desempeña como productora ejecutiva de la serie documental Who do you think you are?, en la que en cada episodio una celebridad diferente investiga su historia familiar.

Lisa Kudrow como Phoebe Buffay en Friends.

Es en este sentido que, con un exitoso proyecto desarrollándose y la inagotable caja de recuerdos que Lisa tiene, fue invitada al show Late Night with Seth Meyers, donde, relató a pura risa sus anécdotas preferidas.

Cómo fue la inesperada reacción del hijo de Lisa Kudrow al ver Friends por primera vez

En una más que divertida entrevista de 10 min con Seth Meyers, Lisa Kudrow relató como fue la reacción de su hijo, Julian, al ver por primera vez Friends.

Lisa Kudrow relató la inesperada reacción de su hijo al ver “Friends” por primera vez. Foto: Captura de pantalla

Lejos de recibir Lisa una ovación por parte de su hijo ante su icónica actuación como Phoebe, la actriz relató el inesperado comentario que aquel le hizo:

“Estaba impresionado. Y me dijo: ‘En realidad es muy divertido’. Él dijo: ‘En realidad es muy divertido. Quiero decir, los muchachos son muy divertidos” relataba la actriz aun un poco acongojada.

Lisa Kudrow relató la inesperada reacción de su hijo al ver “Friends” por primera vez. Foto: Captura de pantalla

“¡No! Quiero decir, vos también sos graciosa” trataba de arreglar Julian ante la cara de sorpresa de su mamá, quien aseguró a pura risa “Nunca en mi vida habría querido decirle a mi propio hijo que se fuera al demonio”.