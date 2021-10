James Michael Tyler, reconocido por ser Gunther en la exitosa serie “Friends”, murió el domingo en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. En 2018 había sido diagnosticado de cáncer de próstata que luego se extendió a sus huesos.

//Mirá también: Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron que estuvieron enamorados durante su etapa en “Friends”

Gunther, junto a Ross

“Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayuda a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”, escribió Kevin Bright, uno de los directores de la icónica serie en su cuenta oficial de Twitter.

James se puso en la piel de Gunther durante diez años, su personaje se centraba en un empleado de la cafetería Central Perk y admirador de Rachel Green, papel que interpretó Jennifer Aniston. Aunque para 1994 era tan solo un extra dentro de la tira, terminó interpretando más de 100 episodios.

Jennifer Aniston y David Schwimmer estarían juntos gracias a su reencuentro en "Friends: The Reunion"

Tyler había sido parte del especial de Friends, que se emitió en HBO Max en los últimos meses. Allí, los protagonistas Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry charlaron con el actor a través de Zoom, quien dijo que no quería “decepcionar” a sus compañeros y arruinar el momento contando sobre su diagnóstico. Para evitar esto, decidió no estar en persona.

“Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, había detallado Tyler.

//Mirá también: “Lisa Kudrow confesó porqué nunca vio Friends”

.

Si bien Gunther en “Friends” es el personaje que lo llevó a la popularidad, también ha hecho apariciones en series como “Scrubs”, " Episodes”, “Modern Music” y “Just Shoot Me!”, entre otros.

El mensaje de despedida de Jennifer Aniston

“Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que aportaste al programa y a todas nuestras vidas. Te echaremos de menos”, escribió la actriz en un posteo en su Instagram en donde compartió un video de una escena con “Gunther” y una foto con el actor y productor.