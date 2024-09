Cómo se verían los personajes de Friends en el mundo de Pixar, según la Inteligencia Artificial

El 22 de septiembre de 1994, el mundo de las sitcoms cambió. Con un vestido de bodas, Rachel Green se presentó en la cafetería Central Perk para iniciar su vida independiente de la mano de Mónica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey. Y así, inició Friends.

“Viendo al mundo real. Es malo, pero te encantará”, es la frase que le dice Mónica a Rachel cuando esta última decide independizarse.

Luego de su primer episodio, la serie se volvió un éxito. Gran parte de sus capítulos fueron vistos por más de 50 millones de norteamericanos en su momento y logró acaparar hasta 70 estatuillas en los premios Emmy.

Friends es la segunda serie de comedia más valorada según Internet Movie Data Base (detrás de Rick and Morty). Es por ello que un usuario decidió fusionar a los icónicos personajes con uno de los ecosistemas más queridos por los cineastas: Pixar.

Así se verían los personajes de Friends si fueran parte de Pixar

La idea de los personajes vino por parte del creador de contenidos francés @Creaition99. Para llevar a cabo su visión, utilizó la herramienta creada por Inteligencia Artificial para generar imágenes.

“Friends conoce la magia de Pixar. ¿Alguna vez pensaste cómo Ross, Rachel, Mónica, Chandler, Joey y Phoebe podrían lucir en el Universo de Pixar? Prepárate para ver a tus amigos favoritos reinventados en 3D con el encanto de Pixar. Desde Central Perk hasta aventuras mágicas. Es la última nostalgia que conoce la transformación de la animación”, explicó el creador de contenido con más de 84 mil seguidores en Instagram.

Las animaciones de los personajes de Friends cuenta con el toque tridimensional de las nuevas figuras de Pixar. A través de la icónica canción “I’ll Be There For You”, las figuras representadas con IA son: Los seis protagonistas originales, Janet (exnovia de Chandler), Gunther, los padres de Ross y Mónica, y Mike (el esposo de Phoebe).

Esta no sería la primera vez que el diseñador presenta a los personajes de Friends. En abril de este año presentó a los personajes si fueran parte del mundo de Disney. En estas animaciones, hay una representación dibujada de las caricaturas y no una reinvención en 3D.

La reacción del público a los personajes de Friends

Los personajes de Friends dieron de qué hablar. La publicación contó con más de 400 mil me gustas en Instagram y fue destacada por sus animaciones. Sin embargo, los fieles amantes de la serie le criticaron un factor: el estilo de los personajes hombres.

“Amo a las chicnas. Pero los hombres están un poco sacados. Chandler se ve como Robin Williams”, destacó un usuario.