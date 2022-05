Matthew Perry interpretó al entrañable Chandler Bing. Más de 25 años después del estreno de “Friends”, aún es un misterio de qué trabaja. Sin embargo, es innegable que es uno de los personajes favoritos de los espectadores de este show. Por eso, las últimas imágenes que se conocieron del actor, preocuparon a la audiencia.

Las dos fotos filtradas de Matthew Perry lo muestran muy desmejorado. Tiene kilos de más, no está arreglado, está despeinado, con barba de días y parecía desorientado. Las imágenes fueron captadas cuando salía de comprar un batido.

Matthew Perry

Muchos de sus fans se mostraron preocupados por lo que vieron. Sin embargo, otros salieron en su defensa y pidieron respeto para él: “Por favor, no avergüences a nadie. Nos dio mucha felicidad de la serie de televisión y no estoy aquí para juzgar cuando las cámaras lo toman desprevenido”.

El actor sorprendió con su apariencia física en Beverly Hills

Los usuarios de redes sociales manifestaron que Matthew Perry es un icono de la televisión y que su vida privada no debería importar. Además, consideraron que es un adulto que toma sus propias decisiones: “Lo mejor es dejar que el tipo viva su vida, a su manera. Si necesita ayuda, la pedirá”.

Matthew Perry

Por otro lado, hay fans que entienden que solo son imágenes sacadas de contexto y que no deberían preocuparse. “Te diré lo que pasó, se despertó como un hombre normal de 52 años y no se molestó en lucir ‘elegante’ porque no asistirá a ningún evento y solo bebe su batido como una persona normal”, explicó un usuario.

Las adicciones de Matthew Perry

El actor ha hablado sobre sus problemas con las drogas. Ha pasado muchos años lidiando con su adicción al alcohol, también. Incluso le sucedió durante la grabación de “Friends”. Matthew salía y entraba de instituciones mientras interpretaba a Chandler Bing.

Matthew Perry

Además, en redes sociales se remarcó que se lo notó mal en el especial de “Friends” que se estrenó el año pasado en HBO Max. El actor estaba callado y lento ante las reacciones de sus compañeros.