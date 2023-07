Así es el documental prohibido que retrata los años más salvajes de los Rolling Stones.

Con motivo de la celebración del cumpleaños número 80 de Mick Jagger, aprovechamos para recordar detalles de la vida de los Rolling Stones con un documental que, sin duda, retrata los años más salvajes de la banda.

Es que en los más de 50 años de carrera de The Rolling Stones, han sido tema de inspiración para una infinidad de personas, incluyendo a cineastas, siendo la producción más famosa la de Sympathy For The Devil.

Este filme, que data de 1968, encontramos a unos muy jóvenes Rolling Stones en su mayor apogeo intelectual. Todo el filme registra la grabación en estudio de la canción “Sympathy for the Devil”, una de las canciones más reconocidas de la banda. Pero no ha sido el único que ha marcado el camino de la banda, ya que hace unos pocos años salió a la luz un documental que muestra la cruda realidad de la banda.

El documental de los Rolling Stone que ellos mismos prohibieron

Es que tras décadas de prohibiciones impuestas por la propia banda, se liberó hace tan solo unos pocos años la posibilidad de ver Cocksucker blues, un mítico documental realizado en el año de 1972 por Robert Frank, uno de los fotógrafos más celebrados de la historia.

Los Rolling Stone durante la gira "No Filter" en el Ford Field de Detroit. (AP) Foto: Rob Grabowski

El filme salió a la luz por primera vez durante el 2020, en las épocas de la pandemia y sorprendió a más de uno de los fanáticos de la banda.

Es que el documental ha sido catalogado tan salvaje que, al ver el filme terminado, los Stones lo guardaron bajo siete llaves.

Más que un documental de música, Cocksucker blues es el retrato de una época violenta y radicalmente creativa, el cénit de la cultura rock entendida como reflejo de una revolución juvenil que estaba cambiando al mundo (o al menos intentándolo con ganas).