Tras la denuncia por abuso sexual, borraron la cara Jey Mammón de una película: ¿cómo lo hicieron?

Jey Mammón enfrenta una denuncia pública por abuso sexual a Lucas Benvenuto, quien lo acusó en el año 2020. Desde entonces, el humorista y conductor de televisión fue desvinculado de sus trabajos en los medios aunque asistió a la gala de los Premios Martín Fierro.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, contó Benvenuto a la hora de hacer pública su denuncia.

Jey Mammón y Lucas Benvenuto

El denunciante aseguró que al momento de la relación, Jey tenía 32 años mientras que él 14. “Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’”, relató a corazón abierto el joven.

Así quitaron a Jey Mammón de una película

En el 2022, Jey Mammón filmó escenas para la película 29 horas y media, una cinta sobre la banda Los Twist cuyo estreno llegará en los próximos meses a los cines.

En la película protagonizada por Sofi Morandi, Kevsho, Ornella D’Elía, Julián Cerati y Guido Pennelli, el humorista interpretaba a Beto, un conductor de televisión. Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, la producción decidió borrar el rostro de aquel y reemplazarlo con Inteligencia Artificial con el de Ronnie Arias.

Jey Mammón Foto: web

En diálogo con Socios del espectáculo, Arias declaró: “Se trabajó, se reescribieron escenas, se rodó todo de nuevo. Hay partes que están hechas por Inteligencia Artificial. Hay partes que están hechas con efectos especiales. Imaginate que hubo momentos en donde no se podía volver a reunir a todo el equipo. Yo hago una nueva versión. Es otro personaje”.

A su vez, Sofi Morandi habló sobre qué le sucedió al hacerse pública la denuncia: “Fue sorpresivo. Tenía buena relación con él. Fue raro ver a alguien que conocés y con el que laburaste en esa situación”.

Ronnie Arias Foto: Instagram

“La productora nos dijo que era algo que tenían que solucionar ellos. Yo no tenía tantas escenas con Jey, entonces era más con los actores que tenían escenas que iban a tener que regrabar”, detalló la joven actriz e influencer.