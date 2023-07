Jey Mammón rompió el silencio: “Voy a los Martín Fierro con la frente en alto”

Tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Jey Mammón se alejó de todos los medios de comunicación y trató de no hablar demasiado al respecto. Sin embargo, este martes, el exconductor de “La Peña de Morfi” volvió a aparecer en un estudio y habló sobre su presente y su futuro.

Lucas Benvenuto sobre los audios que le envió a Jey Mammón.

“Yo fui cagado a piñas y no tuve reacción porque cuando salió mediáticamente el tema sentí que todos me pegaban. Yo no tenía manera de salir a hablar porque mientras me pedían que hablara, se paraban arriba de ese discurso diciendo que yo estaba encima de eso. Ponían mi imagen y mi foto y hablaron hasta de una red de pederastia”, expuso directamente el artista.

Como fundamento de su postura, hasta aseguró que muchos asemejaban su imagen con la de Marcelo Corazza en medio de otra batalla legal: “Sostenían y afirmaban cosas que no son”.

Acerca del momento en que conoció al denunciante, Lucas Benvenuto, aseguró que tuvo una historia con él pero que, en realidad, lo conoció cuando tenía 16 años. “El habla de un hecho particular y yo hablo de una historia”, agregó sobre la postura de cada uno de ellos en el caso.

Jey Mammón habló en televisión sobre el caso Benvenuto.

Su huída del país y los planes truncos en Telefe

“Yo tengo mis respuestas, no se si son certeras”, expresó Mammón cuando la conductora del programa le preguntó sobre si él se había planteado la duda de porqué Benvenuto decidió actuar de tal manera y denunciarlo.

En paralelo, Jey habló sobre la postura que él tomó cuando comenzó a identificar las distintas reacciones que se tenían acerca de su caso, entre ellos en los medios de comunicación.

Comentó que su psicóloga le pidió y aconsejó que no viera televisión, pero él no podía dejar de hacerlo: “Yo en algún momento juzgué a algunos espacios de la televisión (...) Me hicieron mierda pero Marcela (Tauro) dijo ‘¿que estamos esperando, que se tire del balcón?’. Lo pensé, apagué la tele y me saqué los pasajes a España”.

Luego de estos comentarios como parte de su justificación por la huída del país, Jey Mammón no perdió la oportunidad de hablar sobre la televisión y cómo todos reaccionaron en relación con su trabajo. “No hay más lejos, para mi hoy, que pensar en la Peña de Morfi”, comentó sobre el último trabajo que tuvo en televisión y sumó que podría sentarse en la mesa de Morfi para los Premios Martin Fierro porque el programa se merece la estatuilla.