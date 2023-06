Mick Jagger vende su casa de Florida: el exorbitante precio y la canción de The Rolling Stones que la hizo viral

Mick Jagger y su pareja, Melanie Hamrick adquirieron la finca en la zona de Lakewood Ranch, al este de Bradenton, en la costa del golfo, por un valor ligeramente superior a los 1,9 millones en octubre de 2020. La propiedad fue registrada a nombre de Hamrick y la escogieron principalmente porque la familia de ella vive en la zona.

Además de esta magnífica mansión en Florida, la pareja posee residencias en Nueva York y en otras partes del mundo. Sin embargo, los artistas decidieron abandonar su lujoso hogar frente al lago y ponerla en venta.

La mansión de Mick Jagger Foto: REALTOR

Cuál es el precio de la casa de Mick Jagger

De acuerdo con el anuncio en el portal: “Realtor”, la casa del cantante de 79 años, se ubica frente a un hermoso lago y se encuentra disponible por un valor de 3,499 millones de dólares.

“Esta magnífica casa estilo Rutenberg construida al gusto en la comunidad exclusiva de The Lake Club fue diseñada pensando en la privacidad”, asegura el artículo.

La cocina de Mick Jagger Foto: web

De acuerdo con el resumen, la casa tiene más de 529 metros cuadrados (5.700 pies cuadrados) de espacio y dispone de impresionantes características como: una piscina con agua salada con calentador, tres balcones, un campanario, dispositivos de cocina de máxima calidad, ventanas con cortinas a control remoto, un salón grande con multimedia y un bar.

Mick Jagger puso en venta su mansión en Florida. Foto: web

Con qué canción de la banda “The Rolling Stones” promocionan la venta

Desde el sitio web que promociona la residencia, podemos apreciar que la propiedad no solo cuenta con impecables servicios, sino que también ofrece cuatro habitaciones, cinco baños y un medio baño.

El baño de la casa de Mick Jagger Foto: web

“¡No siempre puedes conseguir lo que deseas, pero esta casa definitivamente es lo que necesitas!”, señala el comunicado que cita parte de una famosa canción de los Rolling Stones escrita por Jagger y Keith Richards en 1969, “You can´t Always Get What You Want”.