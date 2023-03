The Rolling Stones demandados: quién es el músico argentino que los demando y por qué lo hizo

Los Rolling Stones son una de las bandas británicas más icónicas de rock, siendo homenajeada de muchas formas debido a su originalidad en sus ritmos y canciones. Sin embargo, en las últimas horas fueron demandados por plagio.

Esta demanda la realizo el compositor Sergio García Fernández, quien los demanda por derechos de autor sosteniendo que su sencillo de 2020 “Living in a Ghost Town” está basado en otros dos temas de su banda.

La demanda fue presentada en la corte federal de Nueva Orleans. El compositor afirmó que Jagger y Richard “se apropiaron indebidamente de muchos elementos reconocibles y protegidos de las canciones “So Sorry” y “Seef of God”.” Describiendo que las melodías vocales, las progresiones de acordes, los patrones de ritmo de batería, las partes de armónica, las partes de línea de bajo eléctrico, los tempos y otros elementos claves son de su banda Angelslang.

Según publico Billboard, García le había dado un demo a un familiar cercano de Jagger y fue de esa forma que los Rolling Stones habían tenido acceso a su música. Además de que, según el demandante, la recepción del demo fue correspondida por correo en donde se expresa que la banda estaba interesada en utilizar su demo para próximos proyectos.

Aunque García confirma que nunca le pagaron, ni obtuvieron la autorización para el uso de las canciones. Hasta el momento, del entorno de los Stones, no se manifestaron sobre el tema.

La historia de “Living in a Ghost Town”

Según los Rolling Stones esta canción surgió a raíz de la cuarentena que se vivió en el año 2020. ‘Living in a Ghost Town’ es su primera canción original desde ‘Doom and Gloom’ y ‘One More Shot’, incluida en el álbum ‘GRRR!. Siendo uno de los grandes regresos de la banda después de ocho años sin lanzar un tema.

“Vamos a resumir un poco esta larga historia. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura. Pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella”, declaró el guitarrista Keith Richards en un comunicado de prensa