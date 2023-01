La BZRP Music Sessions #53 de Shakira ha causado furor en las redes sociales. En pocas horas, el videoclip publicado en el canal de YouTube de Bizarrap acumuló más de 26 millones de visitas y va camino a romper récords. Sin embargo, no todas fueron buenas críticas para la cantante colombiana por su tema contra Piqué.

La cantante venezolana Briella señaló que el estribillo de la BZRP Music Session de Shakira es sospechosamente similar al de su canción “Solo Tú” y mostró sus pruebas a través de sus redes sociales. “No lo hago para buscar problemas, soy fanática del trabajo de ambos, pero de verdad, no sé qué hacer”, aseguró en su video de TikTok.

En su cuenta de Twitter, Briella publicó varios mensajes al respecto y le pidió a los usuarios de la red social opiniones sobre el parecido entre ambos singles.

Shakira acusada de plagio por su BZRP Music Session #53: quién es la cantante venezolana que reclama créditos Foto: Twitter

Más tarde, recurrió a sus stories de Instagram para expresarse mejor. “La canción es demasiado parecida, no son cosas mías”, dijo en referencia a los cientos de mensajes que recibió tras el estreno de la Music Session. Luego aclaró: “Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”.

Sin embargo, a continuación explicó su situación respecto a su carrera. “Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, expresó la venezolana.

El descargo de Briella sobre el plagio de su canción

Por último, Briella remarcó que está mensajes de odio por hacer público su reclamo. La cantante venezolana aseguró que no tiene nada contra Shakira ni Bizarrap pero le gustaría recibir créditos en la BZRP Music Session #53. “Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción” cerró de manera contundente.