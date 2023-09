El increíble encuentro de Damián Betular con Mick Jagger en un cuarto de hotel

Damián Betular, el afamado pastelero, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión. Su ascenso a la popularidad se produjo gracias a su participación en el programa “Masterchef” y en “Bake off”, donde su sabiduría y carisma lo hicieron ganarse el afecto de todos.

Betular fue invitado al programa “Antes Que Nadie” de Luzu TV!, donde compartió detalles hasta entonces desconocidos de su pasado, cuando trabajaba en uno de los hoteles más prestigiosos del país. Mientras relataba sus vivencias como empleado hotelero, reveló una anécdota fascinante que involucra nada menos que al icónico Mick Jagger.

El pastelero contó la anécdota con Mick Jagger.

La anécdota de Damián Betular y Mick Jagger

“Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí”, explicó Betular.

Y justo esa noche correspondía al momento en que Mick Jagger, con una identidad falsa, se alojaba en la habitación más destacada del inmueble. Los inconvenientes no tardaron en llegar, y fueron quienes acompañaban al cantante los que dieron a conocer la situación: “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP”.

Fue en ese instante en que, en su condición de gerente del hotel, se dispone a ajustar los detalles: “Hablo con el manager de ellos, me avisa que se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos. Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”.

Pero no sería todo tan fácil como imaginaba, porque, como recuerda, hubo un inconveniente. “Están arreglando con el taladro y no sé por qué se había roto todo el sistema”, relató y entonces solucionar el tema llevaría mucho más tiempo del imaginado.

“Suena la puerta, entran una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, aunque el visitante se mostraría afortunadamente con muy buena predisposición.

“Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”.

Fue en ese instante en que la pareja abrió dos cervezas y, mientras se continuaba con la reparación, comenzaron a mirar televisión con toda esa gente a su alrededor en la habitación.

“Los pibes temblando con el taladro”, recuerda Betular, a la vez que destacó que se pudo solucionar el inconveniente. Consultado sobre la posibilidad de que haya un registro de ese momento, aseguró: “No nos dejaron foto. Es hasta motivo de despido”.