Este lunes detuvieron a una mujer acusada de atar a su sobrina de 10 años para que su hijo la violara en dos ocasiones en Santiago del Estero. Según los investigadores de la causa todo sería por una venganza de la tía en contra de su hermana, la mamá de la niña.

Los agravantes hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2021 en la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero. La menor de edad contó a la Cámara Gesell el calvario que le tocó vivir.

Frente a los psicólogos y a Florencia Garzón, la fiscal que lleva la causa, la niña dijo que “la primera vez estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita chiquita apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”.

Unos meses después volvió a sufrir abuso por parte de su primo, pero en esta oportunidad la madre del adolescente fue cómplice del delito. Lo que contó la menor es que su tía la llevó a dormir a su casa y a mitad de la noche la inmovilizó en la cama.

Al estar en ese estado, el hijo de la mujer volvió a abusar sexualmente de la niña. “Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de p...”, fue lo que le decía la tía a su sobrina.

Por esa razón, los inspectores del caso llegaron a la conclusión que se trata de una venganza contra la mamá de la víctima.

Este lunes la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de defensa de la mujer, quien reclamó su excarcelación por “falta de mérito”. De esta manera, confirmaron la prisión preventiva para la tía y el primo de la menor.