Un hombre de 27 años cayó detenido el 30 de junio luego de intentar violar a su ex pareja, madre de sus dos hijas y de retenerla por la fuerza en un descampado, en las cercanías a una cancha de fútbol. En marzo, la jueza Gloria Chicón ordenó la prohibición de acercamiento del sujeto a la víctima, pero el sujeto no hizo caso. El hombre será juzgado por privación ilegítima de la libertad.

El atacante fue a buscar a su ex al domicilio en el que vive actualmente. La sacó de la casa violentamente, le tironeó los brazos mientras que le exigía sexo. La joven atacada dijo que no quiso decir nada para no alertar a su familia. Ejerciendo la fuerza, la llevó a la periferia de la cancha de Árbol Verde, más precisamente a un descampado en calle Paraná.

El detenido pretendía ingresar con su ex pareja a la cancha para mantener relaciones sexuales. Una vez en la pared que delimita el estadio del descampado, el violento trepa la pared y la víctima huye por calle Paraná hasta llegar casi a la esquina de la escuela Salvador María del Carril, del Barrio Cabot. En ese lugar es alcanzada por el hombre, quien agarra a la víctima nuevamente de los brazos y la lleva otra vez a la fuerza a un descampado.

Fue una llamada anónima por la que llegó la policía al lugar. Personal policial aprehende al violento, quien ahora deberá enfrentar a la Justicia por privación ilegítima de la libertad.