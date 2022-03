David Godoy comenzó en Santiago del Estero un emotivo proyecto que tiene como objetivo concluir en Ushuaia. El joven recorre el país con una bandera de Argentina y se reúne con un ex combatiente de Malvinas para que la firme.

David lleva recorridas 14 provincias de Argentina y en cada una de ellas se contactó con un ex combatiente de la guerra de Malvinas. En diálogo con “El Seis TV” contó: “Nace en la provincia de Santiago del Estero. Llevamos una bandera argentina y la van firmando los diferentes ex combatientes de Malvinas de nuestra República Argentina. La bandera ya pasó por 13 provincias. Río Negro es la 14. La idea es llevar la esencia de cada uno de ellos inmortalizando sus nombres”, señaló.

Por estos días, el joven se encuentra en Bariloche pero indicó que “el viaje termina en Ushuaia. Nos va a agarrar el frío pero bueno, así se fueron dando las cosas. Para el que no sabe, les cuento que yo viajo en moto. Esta bandera va a quedar en un museo que ellos tienen en Ushuaia. La estaremos dejando por aquellos lados. Hasta el momento tenemos tres banderas firmadas”.

Y en cuanto al recibimiento del proyecto, concluyó: “En general, los ex combatientes de Malvinas apoyan el proyecto. Hay excepciones. Hay personas que no se muestran interesadas. Pero podría decir que en un 90% contamos con el apoyo de ellos y se muestran muy agradecidos. Y siempre les digo que soy yo el que les agradece. Muchas veces se estudia la historia de los héroes del pasado y no ocurre lo mismo con los héroes del presente. Tener la historia viva y que puedan plasmar una firma en una bandera, para mí es un honor muy grande”.