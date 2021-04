Gabriel Deck es el primer basquetbolista santiagueño en llegar a la NBA. Esta semana se oficializó la llegada del alero de 26 años al Oklahoma City Thunder.

Mediante sus redes sociales el nacido en Colonia Dora se despidió del Real Madrid, club en con el cual obtuvo una Liga española, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

“Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de toda la gente del Real Madrid. De los aficionados, que me cobijaron desde el primer día que llegué al club, de los compañeros que tuve en estos tres años, y de cada uno de los integrantes del staff. He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club”, comenzó diciendo Deck.

Con relación a su llegada a la NBA escribió en su posteo que, “Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí”.

“Tortuga” llegará a la franquicia del Estado de Oklahoma por cuatro temporadas. En una entrevista allá por 2017 con la prensa oficial de CAAB, el santiagueño hablaba del sueño de jugar en la NBA: “me gustaría jugar en la NBA, pero no me mueve el piso. Diría que prefiero estar en mi pueblo, con mi vieja, riendo, tomando mates y recorriendo el campo con mis amigos. Cada vez que voy, cargo energías. Si es por mí, estaría allá”, dijo, Y luego agregó, “en el Mundial, cuando entré al estadio, en el debut ante Corea, me lo puse a mirar y a recordar aquella canchita en casa, esos picados hasta la nochecita con amigos”.