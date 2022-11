Estudiantes santiagueños de una escuela rural, organizaron una emotiva campaña para cumplir su sueño de conocer el mar

Para algunas personas conocer el mar puede ser algo fácil y accesible, pero para otras se torna casi imposible por la distancia o los gastos que esto conlleva. Este es el caso de 12 chicos de Santiago del Estero que sueñan con poder viajar juntos y conocer el mar: trabajaron duro y consiguieron parte de lo que necesitan, pero aún les falta y por eso piden de la ayuda de todos para ir a Chapadmalal.

Los niños asisten a 7° grado en la Escuela rural 806 de San José del Bosquerón, y no bajan los brazos: quieren cumplir su gran sueño de ir a la playa junto a sus compañeros. Acompañados por las autoridades del colegio, desde hace tiempo comenzaron con diferentes actividades para juntar los fondos necesarios para el viaje, pero aún no les alcanza: necesitan $500.000.

“Si aún no lo conoces, no logras dimensionar lo que es, y cuando ya lo conoces, te sigue impresionando cada vez que puedes verlo”, son las palabras que usa Florencia Gómez, madrina del Frente de Mujeres Campesinas del Salado Norte, para hacer entender lo que representa este viaje para los niños.

Ella es oriunda de Santiago del Estero, pero radicada en Buenos Aires, cuando se enteró de la situación de los alumnos, inició un gran colecta e hizo un video junto con los niños, donde cada uno cuenta su historia, cuál es su sueño y cómo la comunidad puede ayudarlos.

“Nosotros queremos culminar esta etapa de la escuela primaria con un viaje de egresados, en el que podamos compartir y conocer otros lugares”, expresó uno de los chicos en el video, que se difundió en Twitter.

Necesitan $500.00 para poder viajar de Santiago del Estero a Chapadmalal

Con rifas, ferias, y gracias a la colaboración de la Red de Comunidades Rurales, y la Dirección de Deportes de la Nación, consiguieron el alojamiento y comida durante 6 días en Chapadmalal. Pero más allá de eso, el esfuerzo aún no es suficiente porque les falta juntar alrededor de $500.000 para poder viajar.

La campaña impulsada por Florencia lleva apenas dos días y ya llegaron algunas colaboraciones: “Una de las tutoras de los chicos me dijo que no llegaban con la plata, que solo habían conseguido recaudar $120 mil, y ya estaban por tirar la toalla y les dije que no, los chicos empezaron todo esto por su sueño; hay tantas personas que se mueren sin conocer algo tan maravilloso como el mar, y esa falta de oportunidades es el motor de estos niños, ¡¿cómo no darles una mano?!”.

Si bien falta para la fecha del viaje, que sería la segunda semana de diciembre, los chicos tienen que juntar el dinero lo antes posible para conseguir su objetivo y cumplir el tan anhelado sueño de ver y disfrutar del mar en grupo. Nadie pierde las esperanzas y, sin duda, con la ayuda de todos, los chicos de 7° grado van a lograr su objetivo.

Cómo colaborar con los alumnos Santiago del Estero que quieren cumplir su sueño de conocer el mar

Para recaudar el dinero se está utilizando una cuenta bancaria a nombre de la directora del colegio rural. Y para evitar especulaciones, ella se encarga de imprimir cada comprobante de las transferencias que ingresan y los van registrando en un documento de drive, de acceso público.

Los datos bancarios para ayudar a los 12 niños que sueñan con conocer el mar son: