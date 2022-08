Caso Marito Salto: con algunos incidentes se realizó la marcha 202 y los alegatos están en suspenso

A 6 años del aberrante asesinato y en busca de justicia. Familiares, amigos y vecinos de Marito Salto, el niño de 11 años violado, estrangulado y descuartizado en Quimilí, realizaron en las últimas horas la marcha número 202, donde hubo represión por parte de la policía mientras se estaba desarrollando de manera pacífica por las calles de la Ciudad. Impidieron el acceso de la manifestación a Casa de Gobierno.

Piden cadena perpetua para los 9 acusados. Cuatro de ellos se encuentran detenidos y los otros cinco en libertad. La audiencia de los alegatos de cierre estaba pautada para hoy, pero fue suspendida. El motivo de la suspensión, que le llegó a la familia, fue que el presidente de Tribunales estaba enfermo. Hasta el momento no se sabe cuanto se retomará.

Llegamos a Tribunales y quisimos poner la bandera sobre la vereda y vino un policía y la empujó a mi hermana y ahí hubo unos forcejeos”, expresó el padre del niño.

Mario gritó alto y expresó duras acusaciones contra Gerardo Zamora (Gobernador de Santiago del Estero), “Zamora no te tenemos miedo”. No voy a dar un paso atrás, voy a seguir firme más que nunca”. En diálogo con Vía País, Salto relató lo sucedido: “La marcha comenzó a las nueve de la mañana, en La Plaza Libertad y llegó un policía que me preguntó ‘cuál va a ser el recorrido para llegar a Tribunales’ y le dije que siempre por la misma calle porque nunca tuvimos inconvenientes”.

Represión policial en la marcha de Marito Salto. Foto: Facebook

Los efectivos policiales cubrieron las calles, la Casa de Gobierno, Tribunales, hasta “infantería con perros”. Mario explicó que era una marcha pacifica y que cuando llegaron a Tribunales “quisimos poner la bandera sobre la vereda y vino un policía y la empujó a mi hermana y ahí hubo unos forcejeos”.

“Después hablé yo, le dije que le diga al Gobernador que no le tengo miedo, que haga lo que quiera, que yo no voy a dar un paso atrás”.

A 6 años del asesinato: ¿qué pasó con Marito Salto?

Un niño de 11 años, que fue secuestrado, abusado y descuartizado, en un rito a San La Muerte, en Quimilí, Santiago del Estero.

Marito el 31 de mayo del 2016 salió de su casa con su caña y no volvió: el cuerpo fue encontrado el 2 de junio, completamente desmembrado en 11 bolsas de basura, a poco más de 5 kilómetros de la laguna conocida como “La Represa”.

Marito Salto fue asesinado en 2016.

Para intentar esclarecer el brutal crimen, la Justicia ordenó miles de análisis de ADN a los integrantes del pueblo santiagueño y alrededores para encontrar coincidencia con los rastros que encontraron en el cuerpo del niño, pero no hubo resultado positivo.

¿Quién son los imputados por el crimen de Marito Salto?