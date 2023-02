Elecciones en La Pampa: la cúpula de Juntos por el Cambio se unió para apoyar a sus candidatos

Con vistas en las elecciones a gobernador del próximo domingo 12 de febrero en La Pampa, Juntos por el Cambio alinea su estrategia y se encolumna detrás de sus candidatos, Martín Maquieyra y María Josefina Díaz.

Martín Maquieyra busca vencer al kirchnerismo en las elecciones provinciales del 2023 en La Pampa. Foto: Twitter

Con el eslogan “Apostemos por el cambio en La Pampa”, la oposición se muestra unida, algo que no se ve en otros distritos y provincias, donde se evidencia una clara competencia por quién asumirá el rol protagónico del partido.

40 años consecutivos de mandato peronista en La Pampa

Ese será uno de los principales escollos que deberá romper el diputado y candidato a gobernador de la provincia por el PRO, Martín Maquieyra, que intentará romper una hegemonía oficialista, que encuentra a la oposición lejos de la gobernanza.

Así, estará compitiendo en la interna contra el candidato de la UCR, Martín Berhongaray. El siguiente escollo a superar, en caso de salir airoso de éste, será enfrentar al oficialismo el 14 de mayo, compitiendo contra el gobernador Sergio Zilotto, quien busca su reelección.

El apoyo de Juntos por el Cambio para sus candidatos en La Pampa

La tarea es dura, pero la oposición entendió que para lograr buenos resultados en las elecciones, debieron mostrarse unidos. Es por ello que lanzaron un spot en donde las principales figuras de JxC apoyan a Maquieyra y Díaz.

Distinto es lo que sucede por la carrera presidencialista, donde aún no se define la posición de Mauricio Macri (no se sabe si se presentará o no como candidato), y la interna recrudece cada día más entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

¿Quién es Martín Maquieyra y qué ideas políticas tiene?

El diputado Maquieyra dialogó con Vía País en una entrevista realizada en enero, y manifestó: “En estos 6 años le he dado la vuelta a la provincia más de 50 veces, y eso se siente y se cosecha. Cada vez que vuelvo la gente me recuerda. Tenemos una gestión en la espalda y el pampeano nos ha acompañado por eso”.

Él es el promotor del proyecto Ley Lucio, entre otros, que vio la luz a partir del asesinato de Lucio Dupuy y pretende que se combatan los casos de violencia infantil.

Para estas elecciones, se muestra con confianza para poder acabar con el predominio peronista en la provincia: “El pampeano supo tener los mejores índices de calidad educativa y de salud; eso se perdió, ya no hay ni cultura del trabajo, pero podemos recuperarlo”, resaltó.

Martín Maquieyra, diputado y candidato a gobernador de La Pampa por el PRO. Foto: Redes sociales

En tema educativo, Maquieyra quiere recuperar las escuelas pampeanas, y para ella prevé la creación de un Instituto de Evaluación de Calidad Educativa. El objetivo es doble: que cada alumno pueda saber cómo está aprendiendo, y a la vez se evalúe el desempeño de los docentes.

En el temario de salud, el diputado planteó: “Queremos descentralizar la salud de los grandes hospitales y que vuelva a los pueblos. Nuestro fin último es sacar adelante la provincia”.