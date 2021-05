Sólo habían pasado horas desde la muerte de Lara Arreguiz por coronavirus cuando su padre habló sobre el caso y advirtió: “La gente no entra en razón de lo que está sucediendo”. Días más tarde, la historia ganó repercusión nacional por la foto de la joven recostada en el pasillo del Hospital Iturraspe de Santa Fe.

“A mí se me murió un hermano, pero mi mamá siempre me decía que no hay dolor como la muerte de un hijo”, recordó el papá de la estudiante oriunda de Esperanza. La muchacha había fallecido la madrugada del último viernes después de pasar cuatro días internada con comorbilidades.

A la hora de hablar de la pérdida que sufrió, Alejandro Arreguiz la definició como “un dolor en el alma que asfixia”. A las 3 de la mañana le habían confirmado la muerte de Lara, a quien recordó como su “debilidad”.

“Era un ángel, una chica sin maldad. Conmigo era seria, medio seca, pero sé que me amaba”, afirmó el papá de la joven de 22 años. En diálogo con Info Mercury, añadió: “Espero que lo que nos pasó sirva para concientizar a la gente, que esto le puede pasar a cualquiera”.

El doloroso adiós a Lara

Antes de que se viralizara la foto que le había sacado la madre mientras esperaban ser atendidas en el nuevo Iturraspe, Arreguiz señaló: “Es lo peor que te puede pasar estar de hospital en hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te ayuden”.

Una semana después del inicio de ese calvario, Lara murió y su papá fue a la casa velatoria para preparar la despedida. Desde allí siguió viaje hasta el hospital viejo para buscar la mochila de su hija. “Cuando meto la mano para buscar el documento, encuentro 4 fotos mías con ella”, recordó.

El padre de la esperancina se mostró desconsolado al revivir aquella escena. Al respecto, aseveró: “Me mató. No sé por qué las llevó, quizás se la veía venir o tenía mucho miedo”.