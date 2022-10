Omar Perotti y el paro docente en Santa Fe: “Me duele porque ponemos lo mejor”

Después de dos semanas consecutivas con paro docente en Santa Fe, el gobernador Omar Perotti manifestó este sábado: “Sin dudas, me duele porque ponemos lo mejor”. De esta manera rechazó la postura del principal gremio de las escuelas públicas en el marco de la paritaria y señaló que “los días no trabajados se descuentan porque no se acordó una recuperación como con los otros gremios”.

De cara a la reunión programada para este lunes, el rafaelino sostuvo que “el 90 % de los trabajadores estatales” aceptó la oferta de aumento tras la revisión de septiembre. “Mi responsabilidad es el equilibrio de los recursos”, argumentó a la hora de descartar una mejora en la suba escalonada que se aplica hasta diciembre.

Por su parte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) consideró que los descuentos por días de paro son “injustos e indebidos”. Desde el sindicato anticiparon que realizarán “todas las acciones legales que correspondan” para recuperar el dinero.

“Confío y deseo enormemente un acuerdo con los docentes”, expresó Perotti. En este sentido, recordó que dentro de la paritaria también existen “enormes coincidencias” ligadas a la parte pedagógica. Esto implica un esquema muy bueno de “mejoras en funcionamiento, horas y cargos que va a tener todo el sector”.

En cuanto a la oferta de aumento salarial del 39 % hasta fin de año, el gobernador señaló que la provincia está por “lejos entre las más altas y de mejor remuneración” en el país. Ante el reclamo de Amsafe por una mejora en la propuesta, respondió: “Lo que hoy se está pudiendo es esto porque no puedo poner todos los recursos en los trabajadores estatales”.

¿Cuándo es la próxima reunión de la paritaria docente en Santa Fe?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe convocó a una reunión de la paritaria docente este lunes a las 10 de la mañana. El titular de la cartera, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que existe un “ámbito propicio” para retomar la negociación, ya que esta semana no hay paro en las escuelas.

El encuentro es el primero desde la aplicación de los descuentos por las medidas de fuerza. “Lamentablemente, no les podemos liquidar el aumento. Van a cobrar lo mismo que antes y menos”, remarcó Perotti sobre la situación del personal del sector educativo.

¿Cuál es la oferta de aumento para docentes en Santa Fe?